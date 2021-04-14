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Фигуристка Трусова меняет тренера, но из Академии Плющенко пока не уходит

Плющенко: Подготовкой Трусовой займется тренер трехкратного чемпиона мира Нейтана Чена

Подготовкой российской фигуристки Александры Трусовой в новом сезоне будет заниматься тренер Рафаэль Арутюнян, известный по своей работе с трехкратным чемпионом мира — американцем Нэйтаном Ченом. Об этом 14 апреля написал в своем Instagram ее нынешний тренер Евгений Плющенко.

«Договорились о сотрудничестве с моим другом и выдающимся тренером — Маэстро Рафаэлем Арутюняном. Надеюсь, наша коллаборация в работе в новом сезоне принесет много того, чего не хватило нам в текущем», — написал Плющенко.

На прошедшем чемпионате мира Трусова впервые в карьере завоевала бронзовую медаль. Победительницей в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, а серебряную медаль завоевала Елизавета Туктамышева.

Ранее от Плющенко ушла фигуристка Алена Косторная, а вслед за ней и тренер Александр Волков.

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Комментарии (2)

lamer
Чтож так-то. Девки разбежались. Кстати, а домики в деревне вернули?
Чего сам не тренируешь? Не умеешь, или некогда?
bluxer
Фигуристка Трусова меняет трусы.
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