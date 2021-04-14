Подготовкой российской фигуристки Александры Трусовой в новом сезоне будет заниматься тренер Рафаэль Арутюнян, известный по своей работе с трехкратным чемпионом мира — американцем Нэйтаном Ченом. Об этом 14 апреля написал в своем Instagram ее нынешний тренер Евгений Плющенко.



«Договорились о сотрудничестве с моим другом и выдающимся тренером — Маэстро Рафаэлем Арутюняном. Надеюсь, наша коллаборация в работе в новом сезоне принесет много того, чего не хватило нам в текущем», — написал Плющенко.