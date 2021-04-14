«Это был тяжелый год». Петербургские автозаводы подсчитывают потери от коронавирусного кризиса

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Последним из городских автозаводов отчитался «Ниссан» — его отчет появился в системе СПАРК 14 апреля. Судя по нему, выручка компании упала в прошлом году сразу на 8,6%. В бухгалтерии зафиксировали итоговую цифру в 98,7 млрд рублей. Меньше 100 миллиардов у «Ниссана» в Петербурге было в последний раз в 2016 году.

Также стоит отметить, что этот завод, вопреки всем канонам рыночной экономики, «планово убыточный». В последний раз прибыль там фиксировали в далеком 2012 году, с тех пор — сплошные убытки. Правда, на этот раз, необычно маленькая — всего 2,2 млрд рублей, хотя годом ранее было 9,1 млрд, а в антирекордном 2016 году и вовсе почти 13,8 млрд.



О том, что с финансами на «Ниссане» было в прошлом году очень напряженно, красноречиво говорит строчка «Поступление денежных вкладов собственников» — сразу 20 млрд. Пять предыдущих лет удавалось обойтись без таких вливаний. Другой источник денежных поступлений в прошлом году также серьезно поддержал предприятие — госдотации. От российских налогоплательщиков «Ниссан» получил в тяжелом 2020 году более чем 9,1 млрд рублей.



Опубликовавший отчетность чуть раньше лидер городского автопрома Hyundai за прошлый год показывает несколько лучшие результаты. У него — всего минус 4,6%. При этом ООО «ХММР» сумел удержаться в положительной зоне — чистая прибыль составила вполне весомые 5,7 млрд рублей. Да, это на 40% меньше, чем год назад, но на фоне коллег — очевидно позитивный результат.

При этом стоит отметить, что Hyundai — чемпион городского автопрома по размеру госдотаций. За минувший год он получил от государства почти 30 млрд рублей.

Заметно хуже дела были у родственного Hyundai предприятия «Мобис Модуль СНГ», который производит компоненты для расположенного по соседству завода. У него выручка просела сразу на 14% — до 20,7 млрд, а поступления от продаж и вовсе на 20%. Это сразу же перевело прежде всегда прибыльную компанию в разряд убыточных. Небольшие госдотации в 386 миллионов рублей положение не исправили.



«Снижение выручки связано с объёмом производства, он был у нас меньше, чем годом ранее, так как мы останавливались из-за пандемии, — объясняют на заводе. — В этом году планируем выпустить больше 230 тысяч автомобилей — против 219 тысяч в прошлом». Другой родственник-смежник «Хендэ стил рус» держится молодцом. Его выручка (8,1 млрд рублей) упала на нестрашные по меркам рыка 2,3%, и в целом можно говорить, что это предприятие по итогам 2020 года вышло почти в ноль.

Анализировать опубликованную отчетность старейшего из работающих сейчас в городе заводов — Toyota — сложнее. Еще в 2013 году его петербургское юрлицо было присоединено к московскому представительству японского концерна, ООО «Тойота мотор», а оно ведает не только производством, но и дистрибуцией производящихся за рубежом машин. Выручка этой компании рухнула в прошлом году сразу на 11,7%, до 264 млрд. Хуже в прошлом году было только у «АвтоВАЗа», который продемонстрировал падение на 12%. Правда, за счет энергичного снижения себестоимости продаж и прочих доходов итоговый результат у «Тойоты» оказался даже богаче, чем до коронавируса: чистая прибыль — сразу 10,6 млрд рублей, что почти на четверть больше, чем годом ранее. Что это за прочие доходы — догадаться нетрудно. Как автопроизводитель «Тойота мотор» получила в 2020 году субсидий от Минпрома на 13 млрд.

Промежуточные, квартальные итоги продаж по итогам января — марта пока, скорее, негативные — минус 2,8% к прошлому году (по данным Ассоциации европейского бизнеса — АЕБ). Однако, во-первых, речь о натуральных показателях — в штуках. А во-вторых, стремительно выросшие в цене машины обещают производителям отличный рост в рублях уже сейчас.

Насколько именно они подорожали — вопрос трудный и не имеет однозначного ответа. Росстат, обсчитывая «среднюю иномарку в вакууме», дает +13,5% год к году. Но очевидно, разные марки и модели дорожали очень по-разному. К примеру, непонятно, насколько правильно считать изменение цены на обновленную модель. А с учетом многочисленных акций, субсидий и особых условий для покупателей корректно отслеживать динамику цен практически нереально. Эксперты «Автостат СПб» пока осторожно говорят о 10%-ном росте цен по итогам 2021 года и о таком же росте продаж самих машин. Если так, то рост выручки у отрасли в целом можно ожидать, что превысит 20%, а это существенно улучшит прошлогодние результаты.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

