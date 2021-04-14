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Главу штаба Навального в Петербурге арестовали на 10 суток

Ирину Фатьянову арестовали за организацию акции в поддержку Навального 31 января

Руководителя регионального штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову арестовали на 10 суток за организацию акции протеста 31 января. Такое решение 14 апреля принял Октябрьский районный суд Петербурга, об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«Признали виновной. Дали 10 суток за организацию акции 31 января за свободу Навального путём публикации в группе штаба поста с видеопризывом. Судье всё равно, что я во время публикации сидела в спецприёмнике без телефона и связи. Какой-то новый уровень бреда», — написала Фатьянова.

Она поблагодарила всех за поддержку, особенно адвоката Луизу Магомедову из «Апологии протеста».

Главу регштаба Навального задержали днем накануне в здании на Вознесенском проспекте, где располагается штаб. Позднее стало известно, что ей вменяют нарушение по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ — организацию акции протеста 31 января путем публикации призыва в соцсети.

В сообщении объединенной пресс-службы судов города указано: на заседании Фатьянова пояснила, что, являясь координатором штаба Навального, не имеет доступа к странице в социальной сети «Вконтакте».

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Комментарии (5)

AlBerkut
Хомячки, АУ!!!!
В колонну по два становись! 😎
kоt-obormot
Вечер стендапА с плоскими шуточками от поварешОК - объявляется открытым!
Петр Петров
Интересно было бы посмотреть на эту судью!!! Которая выносит приговоры в разрез с действующей конституцией моей страны!
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