FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
75.68р90.54р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Мужчину, ударившего ногой полицейского на митинге в столице, приговорили к двум годам колонии

Пинавший полицейского участник акции в Москве получил два года колонии

Реальный срок получил участник несанкционированного протеста, прошедшего в центре Москвы 23 января. За работу ногами по отношению к представителю власти ему предстоит провести в колонии общего режима два года.

О решении суда сообщает вечером 14 апреля ГСУ СК России по Москве.

«Следствием и судом установлено, что 23 января 2021 года [Станислав] Ахмедов, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанес находившемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции не менее трех ударов ногой в область головы и туловища, после этого скрылся», — говорится в сообщении.

Мужчину нашли и задержали, после чего он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее, на прошлой неделе, реальный срок получил другой участник митинга в поддержку Навального — за то, что пустил струю газа в лицо росгвардейцу, суд назначил москвичу 3,5 года колонии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (2)

Михаил Петров-Водкин
А мужчину с запотевшим поднятым забралом, ударившего ногой пожилую женщину на митинге, наградили двойным окладом.
CET
Для комментария подходят только матерные слова. Да, уж ... Так что, без слов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний