Мужчину, ударившего ногой полицейского на митинге в столице, приговорили к двум годам колонии

Реальный срок получил участник несанкционированного протеста, прошедшего в центре Москвы 23 января. За работу ногами по отношению к представителю власти ему предстоит провести в колонии общего режима два года.
О решении суда сообщает вечером 14 апреля ГСУ СК России по Москве.
«Следствием и судом установлено, что 23 января 2021 года [Станислав] Ахмедов, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанес находившемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции не менее трех ударов ногой в область головы и туловища, после этого скрылся», — говорится в сообщении.
Мужчину нашли и задержали, после чего он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
Ранее, на прошлой неделе, реальный срок получил другой участник митинга в поддержку Навального — за то, что пустил струю газа в лицо росгвардейцу, суд назначил москвичу 3,5 года колонии.