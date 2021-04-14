Мужчину, ударившего ногой полицейского на митинге в столице, приговорили к двум годам колонии

Реальный срок получил участник несанкционированного протеста, прошедшего в центре Москвы 23 января. За работу ногами по отношению к представителю власти ему предстоит провести в колонии общего режима два года.

О решении суда сообщает вечером 14 апреля ГСУ СК России по Москве.

«Следствием и судом установлено, что 23 января 2021 года [Станислав] Ахмедов, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанес находившемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции не менее трех ударов ногой в область головы и туловища, после этого скрылся», — говорится в сообщении.