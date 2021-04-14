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Вакцинация в Швеции пробуксовывает из-за отказа от использования Johnson & Johnson

Швеция приостановила вакцинацию препаратом Johnson & Johnson

Минздрав Швеции хочет дождаться оценки вакцины Johnson & Johnson от европейского регулятора.

«Швеция приостанавливает использование вакцины Johnson & Johnson от COVID-19», — сообщает 14 апреля издание The Local со ссылкой на управление здравоохранения Швеции.

В страну доставили уже 31 тысячу доз, но они использоваться не будут до расследования европейского регулятора. Шведские власти всего заказали 1,2 миллиона доз вакцины на первую половину года.

Координатор по вакцинам Швеции Ричард Бергстрём призвал не считать ситуацию катастрофой. Страна использует также препараты от Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Накануне Johnson & Johnson отложила применение своего препарата от коронавируса в ЕС из-за случаев тромбоза. Неделей ранее европейский регулятор подтвердил, что тромбоз может провоцировать также вакцина от компании AstraZeneca. От использования этого препарата начали массово отказываться страны ЕС.

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