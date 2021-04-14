Стартует новый сезон бесплатных экскурсий по закрытым особнякам Петербурга. Начнут с премьер

В этом году мероприятия будут проводиться как вживую, так и онлайн. Начнут как раз с онлайна — с лекции директора Эрмитажа Михаила Пиотровского «Две Пальмиры и Альгамбра (архитектура по памяти)». Она начнется 18 апреля в полдень, и регистрация на нее уже открыта на сайте https://открытыйгород.рф .

«Мы не проводим экскурсии по общедоступным местам Санкт-Петербурга, — гласит миссия проекта. — С нами вам откроются двери самых красивых особняков, шикарных дворцов, знаменитых усадеб, знаковых сооружений промышленной архитектуры, которые недоступны для свободного посещения».

Также в этот день состоятся две премьеры онлайн-экскурсий — зрители виртуально побывают в Особняке М. М. Устинова на Моховой, где Иван Гончаров писал свой «Обрыв» и где сохранились парадная лестница с резными деревянными панелями, стеклянным узорчатым потолком и мавританская гостиная с действующим камином. Вторая онлайн-экскурсия на этот день приоткроет двери дворца великого князя Михаила Михайловича — того самого, что стоит внутри ансамбля Адмиралтейства на набережной Невы. На них также можно регистрироваться.



«Живые» экскурсии начнутся 22 апреля — первым же участников примет Особняк А. Ф. Кельха, интерьеры которого уже были оцифрованы и выложены в прошлом году.



С полным списком экскурсий ближайших недель можно ознакомиться на сайте проекта, афиша будет пополняться. Там же стоит перечитать правила участия — они опять поменялись: число доступных для каждого экскурсий в сезон по-прежнему ограничено, но уже тремя (в них не входят квесты, лекции, субботники и онлайн-мероприятия), а обязательный двухнедельный перерыв между ними отменен.

