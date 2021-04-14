ФНС в Петербурге взялась за «обеление» сферы общепита и клининга

Федеральная налоговая служба реализует пилотный отраслевой проект по обелению общепита, операторов клининговых услуг и трансграничных операций. Об этом 14 апреля во время выступления в Заксобрании Петербурга рассказал глава регионального УФНС Александр Гнедых.



«Обеление общественного питания и рынков. Проект призван выработать механизм, который поможет вывести из теневого сектора предприятия общественного питания и участников рынка», — сказал руководитель регионального управления. Он пояснил, что риски в этой сфере заключаются в наличии большого объема денежных расчетов при отсутствии их фиксации через контрольно-кассовую технику.