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ФНС в Петербурге взялась за «обеление» сферы общепита и клининга

Налоговая в Петербурге займется «обелением» предприятий питания

Федеральная налоговая служба реализует пилотный отраслевой проект по обелению общепита, операторов клининговых услуг и трансграничных операций. Об этом 14 апреля во время выступления в Заксобрании Петербурга рассказал глава регионального УФНС Александр Гнедых.

«Обеление общественного питания и рынков. Проект призван выработать механизм, который поможет вывести из теневого сектора предприятия общественного питания и участников рынка», — сказал руководитель регионального управления. Он пояснил, что риски в этой сфере заключаются в наличии большого объема денежных расчетов при отсутствии их фиксации через контрольно-кассовую технику.

Кроме того, в числе пилотных проектов «обеление» деятельности операторов клининговых услуг. «В этой сфере деятельности высоки риски уклонения от налогообложения в связи с необеспечением полноты учета выручки и неоформлением трудовых отношений с работниками», — пояснил Гнедых. Также реализуется проект по контролю трансграничных операций в соответствии с международным обменом со ста иностранными юрисдикциями, в том числе офшорными.

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