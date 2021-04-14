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В Петербурге полиция задержала троих предполагаемых зачинщиков драки с курсантами ВМедА

Петербургские оперативники задержали трёх молодых кавказцев, которые подрались с курсантами ВМедА

Полиция Выборгского района Петербурга задержала троих предполагаемых зачинщиков массовой драки с курсантами Военно-медицинской академии. Об этом 14 апреля «Фонтанке» сообщил собеседник в правоохранительных органах.

По данным источника, задержание произошло около 15:00 14 апреля. Всем товарищам около 20 лет, все из Дагестана или имеют близких родственников в республике.

Около половины девятого вечера 12 апреля взвод второго курса Военно-медицинской академии возвращался из столовой в общежитие, то есть в расположение части. 30 человек курсантов, во главе — майор медицинской службы, начальник курса. На пересечении Боткинской улицы и улицы Академика Лебедева взвод встал на красный свет светофора. В этот момент крайний стоящий курсант задел своей сумкой проходившего молодого человека. Словесный пинг-понг закончился дракой, майору пришлось спасать выходцев с Кавказа от разъярённых курсантов.

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Комментарии (28)

265863070
Отлично! Получат по заслугам. А парни все правильно сделали - можно конечно толпой сбежаться и зачморить нелюдей, но лучше не допускать самосуда, не портить судьбы - кара уродов всегда настигнет
Bombaher
Майор - трус.
За себя он испугался.
265116493
Майор просто молодец. Настоящий командир. Не дал своим подчинённым получить срок и уберёг пацанов от исключения из училища.
Ублюдки своё получат! Кстати, национальность не имеет значения .
Ублюдок он и в африке- УБЛЮДОК .
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