В Петербурге полиция задержала троих предполагаемых зачинщиков драки с курсантами ВМедА

По данным источника, задержание произошло около 15:00 14 апреля. Всем товарищам около 20 лет, все из Дагестана или имеют близких родственников в республике.



Около половины девятого вечера 12 апреля взвод второго курса Военно-медицинской академии возвращался из столовой в общежитие, то есть в расположение части. 30 человек курсантов, во главе — майор медицинской службы, начальник курса. На пересечении Боткинской улицы и улицы Академика Лебедева взвод встал на красный свет светофора. В этот момент крайний стоящий курсант задел своей сумкой проходившего молодого человека. Словесный пинг-понг закончился дракой, майору пришлось спасать выходцев с Кавказа от разъярённых курсантов.