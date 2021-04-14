Вслед за «Яндексом» ФАС проверит и другие поисковики, в том числе иностранные

В рамках расследования дела против «Яндекса», возбуждённого из-за возможной дискриминации сторонних сервисов в поисковой выдаче, Федеральная антимонопольная служба России проверит и другие поисковики, в том числе иностранные.



«В рамках рассмотрения дела в отношении ООО «Яндекс» ФАС проанализирует все правоотношения, возникающие с участием сервисов поиска (как российских, так и иностранных), функционирующих на территории РФ», — цитирует заявление антимонопольщиков 14 апреля РИА Новости.



Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что «Яндекс» заподозрили в дискриминации сторонних сервисов при отображении результатов поисковой выдачи. На IT-корпорацию было заведено дело после того, как она не исполнила выданное ранее предупреждение ФАС.

