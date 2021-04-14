Спонсоры — на Западе, теракты — в Крыму. Секретарь Совбеза РФ Патрушев рассказал о диверсионных центрах на Украине

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о возможности терактов в Крыму. Источник вероятного осложнения ситуации — США, ЕС, Украина и желание испортить имидж России.



Об угрозах и о вероятности совершения терактов Патрушев сообщил 14 апреля в Севастополе, на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.

Как передает ТАСС, в списке основных причин «деструктивная деятельность США, контролируемых ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии».