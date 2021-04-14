Спонсоры — на Западе, теракты — в Крыму. Секретарь Совбеза РФ Патрушев рассказал о диверсионных центрах на Украине

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о возможности терактов в Крыму. Источник вероятного осложнения ситуации — США, ЕС, Украина и желание испортить имидж России.
Об угрозах и о вероятности совершения терактов Патрушев сообщил 14 апреля в Севастополе, на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.
Как передает ТАСС, в списке основных причин «деструктивная деятельность США, контролируемых ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии».
Секретарь Совбеза рассказал о постоянных провокациях украинских спецслужб на государственной границе и о попытках диверсионно-террористических акций на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения. «Политическими авантюристами вынашиваются планы по дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в Крыму», — заявил Патрушев, указав, в том числе, на «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещенная в РФ организация). «С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств», — считает секретарь Совета безопасности.
Накануне состоялся телефонный разговор президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена. Американский лидер подчеркнул «непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины» и выразил обеспокоенность по поводу «внезапного наращивания российской военной мощи» в Крыму и на границах с Украиной и призвал Россию «снизить напряженность». О том, что означают эти переговоры, читайте в интервью «Фонтанке» гендиректора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова.