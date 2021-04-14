Частный музей граммофонов сохранят и освободят от платы за помещение

В Петербурге сохранят частный музей граммофонов и фонографов. Как 14 апреля сообщили в пресс-службе губернатора, помещение на Большой Пушкарской улице передаётся в безвозмездное пользование организации — без торгов, по государственной преференции. Владельцев, которые и собрали коллекцию проигрывателей, освобождают от арендной платы.



Музей граммофонов в городе существует с 1997 года. Сотни аппаратов собрал цирковой артист Владимир Дерябкин. Редкие экземпляры граммофонов, фонографов и патефонов, как он рассказывал «Фонтанке», привозил из разных городов России и из зарубежных гастролей. Среди экспонатов есть музыкальные шкатулки и шарманки.