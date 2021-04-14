Частный музей граммофонов сохранят и освободят от платы за помещение

В Петербурге сохранят частный музей граммофонов и фонографов. Как 14 апреля сообщили в пресс-службе губернатора, помещение на Большой Пушкарской улице передаётся в безвозмездное пользование организации — без торгов, по государственной преференции. Владельцев, которые и собрали коллекцию проигрывателей, освобождают от арендной платы.
Музей граммофонов в городе существует с 1997 года. Сотни аппаратов собрал цирковой артист Владимир Дерябкин. Редкие экземпляры граммофонов, фонографов и патефонов, как он рассказывал «Фонтанке», привозил из разных городов России и из зарубежных гастролей. Среди экспонатов есть музыкальные шкатулки и шарманки.
«Помещение передано учреждению культуры без торгов, по государственной преференции. Предоставление преференции согласовано с Санкт-Петербургским подразделением УФАС», — пояснили в Смольном. Договор безвозмездного пользования будет заключен в ближайшее время.
В 2019 году стало известно о том, что частный музей может закрыться: комиссия комитета имущественных отношений по Петроградскому району потребовала освободить помещение площадью 104,8 кв. метра. Из Единого реестра юридических лиц музей был исключён в 2014 году, однако, как оказалось, создателям об этом не сообщили. Те продолжали платить аренду. В 2019 году сотрудники КИО обнаружили по адресу многочисленные перепланировки и зафиксировали нарушение. В ноябре того же года от владельцев площадки потребовали в течение месяца освободить помещение. На тот момент Дерябкин занялся оформлением нового юридического лица. Позже Смольный изменил решение, музею позволили остаться.