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Частный музей граммофонов сохранят и освободят от платы за помещение

Музею граммофонов в Петербурге передали его помещение без торгов

В Петербурге сохранят частный музей граммофонов и фонографов. Как 14 апреля сообщили в пресс-службе губернатора, помещение на Большой Пушкарской улице передаётся в безвозмездное пользование организации — без торгов, по государственной преференции. Владельцев, которые и собрали коллекцию проигрывателей, освобождают от арендной платы.

Музей граммофонов в городе существует с 1997 года. Сотни аппаратов собрал цирковой артист Владимир Дерябкин. Редкие экземпляры граммофонов, фонографов и патефонов, как он рассказывал «Фонтанке», привозил из разных городов России и из зарубежных гастролей. Среди экспонатов есть музыкальные шкатулки и шарманки.

«Помещение передано учреждению культуры без торгов, по государственной преференции. Предоставление преференции согласовано с Санкт-Петербургским подразделением УФАС», — пояснили в Смольном. Договор безвозмездного пользования будет заключен в ближайшее время.

В 2019 году стало известно о том, что частный музей может закрыться: комиссия комитета имущественных отношений по Петроградскому району потребовала освободить помещение площадью 104,8 кв. метра. Из Единого реестра юридических лиц музей был исключён в 2014 году, однако, как оказалось, создателям об этом не сообщили. Те продолжали платить аренду. В 2019 году сотрудники КИО обнаружили по адресу многочисленные перепланировки и зафиксировали нарушение. В ноябре того же года от владельцев площадки потребовали в течение месяца освободить помещение. На тот момент Дерябкин занялся оформлением нового юридического лица. Позже Смольный изменил решение, музею позволили остаться.

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Комментарии (4)

SU LUX INN
очень Показательно! в то время, как в Цивилизованных странах Илон Маск продает цифровые MP3-проигрыватели, в этой стране предлагают слушать патефон! а, когда Электричество отключат - граммофон! назад в средневековье Катимся, товарищи!
Annonym
Ахахах еще одна Схема .
Ну Театру Лицедеев тоже давали Площадь в Новом зданий которое через дорогу находится если через Двор пройти и что ...
Теперь Театр Лицедеев Ютится в Маленьком помещений Бывшей Котельной как раз между Музеем Грамофонов и своим бывшим помещением .
А где Администрация Района где Великий Макаров "Защитник" Всея петроградки от её же Жителей которых он Активно выселяет на Отшибы города .
Не как не заботясь о Контроле ЗА Застройкой рядом с Домами которые из за Неё становятся НЕОБРАТИМО АВАРИЙНЫМИ .
И Фиг бы с Ним если бы он Жильцам Давал Жилье в том же Районе но нет Этого и пусть Валит в МСК ...
MinimumLaw
Не был, но хочу побывать. Дело интересное, музей нужный. В принципе в духе нашего города.
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