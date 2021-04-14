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Годом ограниченной свободы обернулось в Петербурге неосторожное убийство телевизором. Технику выбрасывали из окна на фоне жары и веселья

Невский районный суд приговорил к году ограничения свободы петербуржца, который выкинул телевизор на голову женщине

Невский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Григория Пирогова, который в 2019 году уронил телевизор на голову петербурженке. Произошедшее он вспоминал неоднократно и каждый раз — по-новому.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 14 апреля, Пирогов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Установлено, что 4 июля 2019 года около полуночи он выбросил телевизор из окна квартиры на 9 этаже, которая расположена по адресу: пр. Солидарности, д. 10, корп. 2. Телевизор упал на женщину, которая погибла на месте от тупой сочетанной травмы головы, шеи и пояса правой руки.

Как уточняет пресс-служба, сам Пирогов свою вину не признавал и отрицал причастность. Из его слов выходило, что он и двое его товарищей отмечали день рождения, все были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Окна из-за жары были нараспашку, курить ходили на балкон, иногда совершали вылазки в магазин. В какой-то момент он якобы вышел на кухню, а еще один участник торжества остался смотреть телевизор в комнате. Вскоре на улице началось какое-то движение, а затем в квартиру пришла полиция. В участке Пирогов написал явку с повиннной, но сделал это, по его словам, под диктовку и под давлением, так как сотрудники уголовного розыска угрожали ему более тяжким составом преступления в случае отказа. Позднее он поговорил с третьим отмечающим, лучше вспомнил события и начал давать уже правдивые показания, в которых своей вины не признавал. Кроме того, Пирогов настаивал, что у него проблемы со зрением и происходящее на земле он с 9 этажа вообще оценить не мог.

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Для Пирогова это означает следующие требования: не менять места жительства, не выезжать за пределы территории Санкт-Петербурга без согласия специализированного государственного органа, являться на регистрацию два раза в месяц, не посещать публичные массовые мероприятия. Кроме того, он не сможет с 22 часов до 6 часов утра покидать постоянное место жительства.

«Фонтанка» писала о смерти петербурженки на проспекте Солидарности. Изначально возникла версия о выпавших из окна любовниках, однако позже эту информацию в СК опровергли.

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Комментарии (8)

AlBerkut
Да здравствует российский суд, самый гуманный суд в мире! 🤔😬
Да, и не дружащие со здравым смыслом и логикой законописаки на сбесившемся принтере...
Ганс-Дитрих Геншер
главное стаканами не кидаться на митингах и с малолетними тварями на скамейке не сидеть, как фитнес-тренер в Екб
остальное норм
265112968
Стоимость человеческой жизни в рашке - ноль. Зато величия гиперзвукового - через край.
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