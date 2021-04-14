Мадонна купила особняк с 9,5 ванными комнатами у исполнителя самой популярной песни 2020 года

Теперь исполнительница владеет особняком, в котором есть семь спален, винный погреб и бар, кабинет, кухня и пространство для работы личного шеф-повара, столовая для официальных приёмов, большой холл, фитнес-зал, паркинг с местом для пяти машин. Кроме этого, на территории расположен гостевой домик и бассейн. Число ванных комнат в основном здании при этом обозначено как 9,5.

Мадонна приобрела поместье исполнителя The Weeknd в Калифорнии за 19,3 миллиона долларов. Как стало известно изданию New York Post , сделка была закрыта 9 апреля.

Участок находится на холмистой местности и окружён секвойями, что создаёт эффект «максимального уединения».



The Weeknd купил дом в 2017 году за 18,2 миллиона долларов и пытался продать его в 2020 году за 25 миллионов. Тогда покупателей не нашлось, и после этого исполнитель снизил цену на 6 миллионов долларов.



Трек «Blinding Lights» The Weeknd стал одним из самых прослушиваемых по итогам 2020 года на сервисе Spotify.