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Мадонна купила особняк с 9,5 ванными комнатами у исполнителя самой популярной песни 2020 года

Дом The Weeknd обошелся Мадонне в 19,3 миллиона долларов

Мадонна приобрела поместье исполнителя The Weeknd в Калифорнии за 19,3 миллиона долларов. Как стало известно изданию New York Post, сделка была закрыта 9 апреля.

Теперь исполнительница владеет особняком, в котором есть семь спален, винный погреб и бар, кабинет, кухня и пространство для работы личного шеф-повара, столовая для официальных приёмов, большой холл, фитнес-зал, паркинг с местом для пяти машин. Кроме этого, на территории расположен гостевой домик и бассейн. Число ванных комнат в основном здании при этом обозначено как 9,5.

Участок находится на холмистой местности и окружён секвойями, что создаёт эффект «максимального уединения».

The Weeknd купил дом в 2017 году за 18,2 миллиона долларов и пытался продать его в 2020 году за 25 миллионов. Тогда покупателей не нашлось, и после этого исполнитель снизил цену на 6 миллионов долларов.

Трек «Blinding Lights» The Weeknd стал одним из самых прослушиваемых по итогам 2020 года на сервисе Spotify.

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Комментарии (5)

Modest_5e4ce41f7533b
В какой из девяти ванн она капусту солить будет?
lamer
Одну ванную комнату наполовину забили грязью.
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