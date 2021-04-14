FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
77.25р91.92р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
8
Печать

Заболеваемость коронавирусом в Крыму выросла в два раза

Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму за последние две недели увеличился вдвое

Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым Наталья Пеньковская рассказала об эпидемиологической ситуации в регионе.

«Последние две недели уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией вырос практически в два раза», — цитирует заявление Пеньковской 14 апреля РИА Новости.

Глава крымского Роспотребнадзора посетовала, что на 50 % выросло количество заболевших старше 60 лет.

По её словам, ситуация требует «особого контроля» как со стороны властей, так и со стороны самих жителей. Пеньковская напомнила, что в регионе продолжает действовать масочный режим.

При этом вошедший в состав РФ в 2014 году субъект ждёт небывалого наплыва туристов из-за «закрытой» Турции.

С начала пандемии в Крыму выявили 38 869 случаев COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

***_555
Это другое.
BSB888
Как тут один «уважаемый товарищ» написал, что дескать в Сочи и Крым ездят отдыхать невыездные и там для них «созданы» идеальные условия по отсутствию требований к ношению масок и т.д. Так-что теперь Крым и Сочи будут, вроде «Ветряночной вечеринки» для Короновирусных. 😁
sektor7
Это все хохлы. Они там непривитые шарятся на Украине.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний