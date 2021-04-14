Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым Наталья Пеньковская рассказала об эпидемиологической ситуации в регионе.
«Последние две недели уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией вырос практически в два раза», — цитирует заявление Пеньковской 14 апреля РИА Новости.
Глава крымского Роспотребнадзора посетовала, что на
По её словам, ситуация требует «особого контроля» как со стороны властей, так и со стороны самих жителей. Пеньковская напомнила, что в регионе продолжает действовать масочный режим.
При этом вошедший в состав РФ в 2014 году субъект ждёт небывалого наплыва туристов из-за «закрытой» Турции.
С начала пандемии в Крыму выявили 38 869 случаев COVID-19.
Заболеваемость коронавирусом в Крыму выросла в два раза
Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму за последние две недели увеличился вдвое
Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым Наталья Пеньковская рассказала об эпидемиологической ситуации в регионе.