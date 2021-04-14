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«Левада-центр»: 8 % россиян заявляют, что их религиозная вера стала крепче из-за коронавируса

Социологи узнали, как на религиозные настроения россиян повлияла пандемия

Год пандемии коронавируса сыграл на руку религиозным организациям. 14 апреля российский «Левада-центр» (организация признана в РФ иноагентом. — Прим. ред.) публикует совместное с американским Pew Research Center исследование, которое фиксирует рост религиозной веры в разных странах, вызванный новой инфекцией.

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Максимальный прирост «религиозности» показали США, где каждый четвёртый респондент (28 %) заявил, что его вера «стала крепче». Далее идут страны Южной Европы — Испания (16 %) и Италия (13 %). Россия оказалась на десятом месте после Франции и Великобритании. На территории «третьего Рима» лишь 8 % населения стали крепче верить своим божествам.

Фото: levada.ru
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В то же время жители России, в жизни которых религия играет «очень важную роль», а это 15 % россиян, заметно чаще отмечали, что из-за эпидемии их вера окрепла. Среди сильно религиозных граждан коронавирус укрепил веру у каждого четвёртого (27 %).

Фото: levada.ru
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При этом если брать всё население, то религиозная вера в России в целом стала крепче по мнению 17 % респондентов. И это третий результат после США (28 %) и Италии (19 %).

За прошедшие восемь лет доля россиян, которые говорят, что религия играет для них «очень важную» роль, выросла в три раза — с 5 % в 2013 году до 15 % сегодня. За тот же период выросла и доля тех, кто признаётся в отсутствии какой-либо роли религии в своей жизни, — с 19 % до 26 %.

Опрос в России был проведен 25–31 марта 2021 среди 1 623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ.

АНО «Левада-центр» принудительно включена Минюстом в список НК «выполняющих функции иностранного агента» в 2016 году.

Фото: levada.ru
Фото: levada.ru

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Комментарии (7)

alex_k
Слава Богу! Но ковид только начало болезней
Modest_5e4ce41f7533b
Докатились, верой гордятся, как эрекцией.
Павел Михайлов
Набожность находит такие оправдания дурным поступкам, которых простой порядочный человек не нашел бы.
Шарль Монтескье, философ
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