Год пандемии коронавируса сыграл на руку религиозным организациям. 14 апреля российский «Левада-центр» (организация признана в РФ иноагентом. — Прим. ред.) публикует совместное с американским Pew Research Center исследование, которое фиксирует рост религиозной веры в разных странах, вызванный новой инфекцией.
Максимальный прирост «религиозности» показали США, где каждый четвёртый респондент (
В то же время жители России, в жизни которых религия играет «очень важную роль», а это
При этом если брать всё население, то религиозная вера в России в целом стала крепче по мнению
За прошедшие восемь лет доля россиян, которые говорят, что религия играет для них «очень важную» роль, выросла в три раза — с
Опрос в России был проведен 25–31 марта 2021 среди 1 623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ.
АНО «Левада-центр» принудительно включена Минюстом в список НК «выполняющих функции иностранного агента» в 2016 году.