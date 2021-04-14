Максимальный прирост «религиозности» показали США, где каждый четвёртый респондент ( 28 % ) заявил, что его вера «стала крепче». Далее идут страны Южной Европы — Испания ( 16 % ) и Италия ( 13 % ). Россия оказалась на десятом месте после Франции и Великобритании. На территории «третьего Рима» лишь 8 % населения стали крепче верить своим божествам.

В то же время жители России, в жизни которых религия играет «очень важную роль», а это 15 % россиян, заметно чаще отмечали, что из-за эпидемии их вера окрепла. Среди сильно религиозных граждан коронавирус укрепил веру у каждого четвёртого (27 % ).

При этом если брать всё население, то религиозная вера в России в целом стала крепче по мнению 17 % респондентов. И это третий результат после США ( 28 % ) и Италии ( 19 % ).



За прошедшие восемь лет доля россиян, которые говорят, что религия играет для них «очень важную» роль, выросла в три раза — с 5 % в 2013 году до 15 % сегодня. За тот же период выросла и доля тех, кто признаётся в отсутствии какой-либо роли религии в своей жизни, — с 19 % до 26 % .



Опрос в России был проведен 25–31 марта 2021 среди 1 623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ.



АНО «Левада-центр» принудительно включена Минюстом в список НК «выполняющих функции иностранного агента» в 2016 году.

