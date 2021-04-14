ГУП «ТЭК» испытает свои трубы с мая по август. Дату отключения своего дома можно узнать на сайте

ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» запланировал проведение гидравлических испытаний своих сетей на период с 11 мая по 23 августа. Всего проведут 263 проверки.
Как сообщило предприятие 14 апреля, испытания пройдут в 17 районах Петербурга, а также в Гатчинском, Тосненском и Всеволожском районах Ленобласти. Кроме того, с 12 мая по 31 августа запланирован планово-профилактический ремонт 276 энергоисточников и 216 центральных тепловых пунктов.
С 14 апреля можно узнать, когда именно тот или иной дом будет отключен от горячей воды. Сервис доступен по ссылке.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что ГУП «ТЭК» минимизирует сроки отключения. В десяти районах Санкт-Петербурга горячую воду в межотопительный период летом отключат на 1–4 дня. Это относится к 5 990 зданиям — 63 % от всех домов в зоне ответственности предприятия. Речь идет о Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Красносельском, Кировском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах. На 5–10 дней воду отключат в 782 зданиях (8 % от общего количества в зоне предприятия), на период 14 дней — в 2 745 зданиях (29 %).