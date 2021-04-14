FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
77.25р91.92р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

ГУП «ТЭК» испытает свои трубы с мая по август. Дату отключения своего дома можно узнать на сайте

Гидравлические испытания тепловых сетей ГУП «ТЭК» в Петербурге пройдут с 11 мая по 23 августа

ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» запланировал проведение гидравлических испытаний своих сетей на период с 11 мая по 23 августа. Всего проведут 263 проверки.

Как сообщило предприятие 14 апреля, испытания пройдут в 17 районах Петербурга, а также в Гатчинском, Тосненском и Всеволожском районах Ленобласти. Кроме того, с 12 мая по 31 августа запланирован планово-профилактический ремонт 276 энергоисточников и 216 центральных тепловых пунктов.

С 14 апреля можно узнать, когда именно тот или иной дом будет отключен от горячей воды. Сервис доступен по ссылке.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что ГУП «ТЭК» минимизирует сроки отключения. В десяти районах Санкт-Петербурга горячую воду в межотопительный период летом отключат на 1–4 дня. Это относится к 5 990 зданиям — 63 % от всех домов в зоне ответственности предприятия. Речь идет о Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Красносельском, Кировском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах. На 5–10 дней воду отключат в 782 зданиях (8 % от общего количества в зоне предприятия), на период 14 дней — в 2 745 зданиях (29 %).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

old_rat
Где там чего в Выборгском районе сократили? В Озерках и на Жени Егоровой как в прошлом году 15 дней, так и в этом 15 :-(
Yukio
И ни слова про ТГК 1, которая даже не пытается снизить срок отключения!!!
Alex000
Как обычно, две недели...
Ужс.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний