Продукты в Петербурге за год подорожали на 8 %

В Петербурге цены на продукты питания с апреля 2020 года до середины марта 2021 года выросли на 8 % . Такую информацию во время выступления в Заксобрании 14 апреля привел глава регионального управления Федеральной налоговой службы Александр Гнедых.



Глава УФНС уточнил, что некоторые продукты (в частности, рыба), наоборот, подешевели.