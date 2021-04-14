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Продукты в Петербурге за год подорожали на 8 %

Александр Гнедых: В Петербурге цены на продукты выросли на 8%

В Петербурге цены на продукты питания с апреля 2020 года до середины марта 2021 года выросли на 8 %. Такую информацию во время выступления в Заксобрании 14 апреля привел глава регионального управления Федеральной налоговой службы Александр Гнедых.

Глава УФНС уточнил, что некоторые продукты (в частности, рыба), наоборот, подешевели.

Ранее Росстат озвучил данные, согласно которым в России в среднем продовольственные товары за 2020 год выросли в цене на 6,7 %. больше всего стоимость увеличилась на масло, куриные яйца и сахар.

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Комментарии (2)

doorbal_
В апреле прошлого года бензин стоил 45. сейчас 48.

Рост 6,67%
265112968
И что? 86 процентов куда-то денутся теперь? ))
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