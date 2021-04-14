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В Госдуме предложили предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком для отцов

Предложение давать отцам оплачиваемый допотпуск по уходу за ребёнком направлено в Минтруд

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка. Эту идею он изложил в письме на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, сообщает 14 апреля RT.

В своём обращении депутат отмечает, что рождение — это большая нагрузка для матери и ребёнка, и в первые дни после родов им необходима максимальная поддержка со стороны близких, в первую очередь со стороны отца.

При этом по трудовому законодательству отец по случаю рождения ребёнка может взять кратковременный отпуск до пяти дней, но он не оплачивается работодателем.

«Учитывая тот факт, что семьи несут колоссальные финансовые затраты при подготовке к рождению ребёнка и впоследствии, а также учитывая состояние матери и ребёнка после родов, прошу вас рассмотреть возможность предоставления оплачиваемого отпуска для работников (отцов) сроком до пяти календарных дней», — говорится в тексте обращения.

Ранее «Фонтанка» писала, что Росстат зафиксировал сокращение населения РФ по итогам прошлого года на 500 тысяч человек на фоне пандемии.

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Комментарии (6)

265861759
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

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Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508 cемь

Заранее большое человеческое спaсибо.....
Агроном аэродрома
Ужели у кого-то из думских отцов приплод наметился?
nuga
Отдыхать лучше подальше от дома,т е на работе.Теперь отцам не отвертется от памперсов,криков,всей возни с мусором и уборкой квартиры.Медвежья услуга.
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