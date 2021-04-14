В Госдуме предложили предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком для отцов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка. Эту идею он изложил в письме на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, сообщает 14 апреля RT.
В своём обращении депутат отмечает, что рождение — это большая нагрузка для матери и ребёнка, и в первые дни после родов им необходима максимальная поддержка со стороны близких, в первую очередь со стороны отца.
При этом по трудовому законодательству отец по случаю рождения ребёнка может взять кратковременный отпуск до пяти дней, но он не оплачивается работодателем.
«Учитывая тот факт, что семьи несут колоссальные финансовые затраты при подготовке к рождению ребёнка и впоследствии, а также учитывая состояние матери и ребёнка после родов, прошу вас рассмотреть возможность предоставления оплачиваемого отпуска для работников (отцов) сроком до пяти календарных дней», — говорится в тексте обращения.
Ранее «Фонтанка» писала, что Росстат зафиксировал сокращение населения РФ по итогам прошлого года на 500 тысяч человек на фоне пандемии.