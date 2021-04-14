В Госдуме предложили предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком для отцов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка. Эту идею он изложил в письме на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, сообщает 14 апреля RT.



В своём обращении депутат отмечает, что рождение — это большая нагрузка для матери и ребёнка, и в первые дни после родов им необходима максимальная поддержка со стороны близких, в первую очередь со стороны отца.



При этом по трудовому законодательству отец по случаю рождения ребёнка может взять кратковременный отпуск до пяти дней, но он не оплачивается работодателем.

