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Три полоски и шарик в руках. Петербуржец прокатился на капоте «Приоры» рядом с Думской

Неизвестный мужчина прокатился на капоте машины в центре Петербурга

Ночные развлечения рядом с популярной у петербургской молодёжи питейной улицей сняли горожане в ночь на 14 апреля. Видеозапись опубликована в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Судя по опубликованным кадрам, неизвестный мужчина в брюках с тремя полосками и жёлтым шариком в руках проехал на капоте тонированной «Приоры» по улице Ломоносова, которая соседствует с Думской улицей.

Последняя известна популярными среди молодых петербуржцев питейными заведениями. Выходя из них, молодёжь часто попадает в приключения, в которых затем приходится разбираться сотрудникам полиции.


Так, в октябре прошлого года камера прохожего сняла массовую драку на Думской. Спустя месяц после вечернего променада на этой улице почти полмиллиона рублей лишился военный.

Несмотря на это, горожане продолжают посещать указанный адрес. Сократить поток посетителей в ночные бары и рестораны не смогла даже пандемия коронавируса. Однако она увеличила количество ночных рейдов на Думской.

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Комментарии (3)

265861759
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508 cемь

Заранее большое человеческое спaсибо......
lamer
Да это же бурундук.
Маэстро
Если это петербуржец, пора город переименовать. Предлагаю варианты: Петервьюрт, Петербент, Петрокавказ, Петермес и другие.
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