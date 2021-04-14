Ночные развлечения рядом с популярной у петербургской молодёжи питейной улицей сняли горожане в ночь на 14 апреля. Видеозапись опубликована в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
Судя по опубликованным кадрам, неизвестный мужчина в брюках с тремя полосками и жёлтым шариком в руках проехал на капоте тонированной «Приоры» по улице Ломоносова, которая соседствует с Думской улицей.
Последняя известна популярными среди молодых петербуржцев питейными заведениями. Выходя из них, молодёжь часто попадает в приключения, в которых затем приходится разбираться сотрудникам полиции.
Так, в октябре прошлого года камера прохожего сняла массовую драку на Думской. Спустя месяц после вечернего променада на этой улице почти полмиллиона рублей лишился военный.
Несмотря на это, горожане продолжают посещать указанный адрес. Сократить поток посетителей в ночные бары и рестораны не смогла даже пандемия коронавируса. Однако она увеличила количество ночных рейдов на Думской.