Драка на Думской попала на видео. Участники объяснили, что они любят друг друга
Ночную драку на Думской улице в центре Петербурга снял на видео прохожий. По данным «Фонтанки», никто серьёзно не пострадал и не задержан.
Ролик с гуляньями на Думской появился 18 октября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На записи видно, как молодые люди пинают ногами двоих, лежащих на земле и прикрывающих головы руками. К ним подбегают сотрудники правоохранительных органов, подъезжает машина ГУ МВД.
По предварительной информации «Фонтанки», молодые люди пояснили полицейским, что это была шутка: они играли в потасовку. На самом же деле, по их словам, у них отличные отношения — они друг друга любят.
Думская улица наряду с Рубинштейна считается одним из самых злачных мест Петербурга: по ночам там работают питейные заведения и творится вакханалия. Однако если улицу Рубинштейна ждёт преображение (с новой схемой дорожного движения и сплошной системой видеонаблюдения), то судьба Думской неясна. «Там не о чем договариваться. Если на Рубинштейна нарушение правил, то там [на Думской] криминальная история», — пояснял «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин. Действительно, «Фонтанка» не раз писала о том, как там обирают посетителей баров.