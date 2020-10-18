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18.10.2020 14:22
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Драка на Думской попала на видео. Участники объяснили, что они любят друг друга

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Ночную драку на Думской улице в центре Петербурга снял на видео прохожий. По данным «Фонтанки», никто серьёзно не пострадал и не задержан.

Ролик с гуляньями на Думской появился 18 октября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На записи видно, как молодые люди пинают ногами двоих, лежащих на земле и прикрывающих головы руками. К ним подбегают сотрудники правоохранительных органов, подъезжает машина ГУ МВД.

По предварительной информации «Фонтанки», молодые люди пояснили полицейским, что это была шутка: они играли в потасовку. На самом же деле, по их словам, у них отличные отношения — они друг друга любят.

Думская улица наряду с Рубинштейна считается одним из самых злачных мест Петербурга: по ночам там работают питейные заведения и творится вакханалия. Однако если улицу Рубинштейна ждёт преображение (с новой схемой дорожного движения и сплошной системой видеонаблюдения), то судьба Думской неясна. «Там не о чем договариваться. Если на Рубинштейна нарушение правил, то там [на Думской] криминальная история», — пояснял «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин. Действительно, «Фонтанка» не раз писала о том, как там обирают посетителей баров.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (3)

MuCephei_88
Центр притяжения для алкогопоты. Хз, что за кашка в голове тех, кто эти места романтизирует.
Владислав М
Не пора ли уже закрыть эти алкопритоны, рядом с международными отелями. Центр города, это его лицо.
fortun
Гадюжник.
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