Ночную драку на Думской улице в центре Петербурга снял на видео прохожий. По данным «Фонтанки», никто серьёзно не пострадал и не задержан.

Ролик с гуляньями на Думской появился 18 октября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На записи видно, как молодые люди пинают ногами двоих, лежащих на земле и прикрывающих головы руками. К ним подбегают сотрудники правоохранительных органов, подъезжает машина ГУ МВД.