В Среднеуральский женский монастырь пришли судебные приставы

Как сообщили 14 апреля в УФССП по Свердловской области, мероприятия проводятся в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающими реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса.

В сообщении ведомства уточняется, что органы государственной власти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу, также предоставлен транспорт для переезда. Все права граждан при совершении исполнительных действий соблюдены, отметили в региональном УФССП.



«Фонтанка» писала, что в конце февраля в Среднеуральском женском монастыре в ходе спецоперации было задержано до 15 человек. Там искали подозреваемого в убийстве 20-летней давности.

