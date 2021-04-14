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В Среднеуральский женский монастырь пришли судебные приставы

Приставы начали выселять жителей Среднеуральского монастыря

Судебные приставы получили решение суда о запрете проживания людей на территории Среднеуральского женского монастыря, ранее подконтрольного арестованному бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову). Сотрудники ведомства начали выселение людей.

Как сообщили 14 апреля в УФССП по Свердловской области, мероприятия проводятся в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающими реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса.

В сообщении ведомства уточняется, что органы государственной власти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу, также предоставлен транспорт для переезда. Все права граждан при совершении исполнительных действий соблюдены, отметили в региональном УФССП.

«Фонтанка» писала, что в конце февраля в Среднеуральском женском монастыре в ходе спецоперации было задержано до 15 человек. Там искали подозреваемого в убийстве 20-летней давности.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность.

В сентябре прошлого года Романова отлучили от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

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Комментарии (7)

Boris_93*1
Осталось кому-нть ляпнуть что , мол, мятежный поп " истину глаголил " и будет очередной повод для конспирологии :) да и пословица есть "нет дыма без огня " . Судя по действиям судебной системы строения монастыря зарегистрированы НЕ на почитателей духовного творчества начальника доминирующей конфессии - пытаются отжать в адрес церковной "вертикали"
265861759
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

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Заранее большое человеческое спaсибо........
sektor7
Мужчины пришли?
Срам и грех
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