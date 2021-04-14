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Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей

Елизавета II через четыре дня после смерти супруга приняла участие в официальном мероприятии

Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей после смерти ее супруга герцога Эдинбургского Филипа. Королева 13 апреля приняла участие в официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера при королевском дворе.

Пил оставил эту высшую придворную должность, проработав на данном посту более чем 14 лет. Его сменил бывший глава службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер, пишет ТАСС.

Принц Филипп — принц Греческий и Датский, внук короля Греции Георга I, супруг королевы Елизаветы II ушел из жизни в возрасте 99 лет в минувшую пятницу. Елизавета II и принц Филипп были женаты 73 года.

Похороны принца состоятся 17 апреля в Виндзорском замке. Королевская семья будет соблюдать траур в течение месяца.

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