Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей после смерти ее супруга герцога Эдинбургского Филипа. Королева 13 апреля приняла участие в официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера при королевском дворе.



Пил оставил эту высшую придворную должность, проработав на данном посту более чем 14 лет. Его сменил бывший глава службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер, пишет ТАСС.



Принц Филипп — принц Греческий и Датский, внук короля Греции Георга I, супруг королевы Елизаветы II ушел из жизни в возрасте 99 лет в минувшую пятницу. Елизавета II и принц Филипп были женаты 73 года.

