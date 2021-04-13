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Убийство собаки Фроси в Мурманской области стало уголовным делом. Священника, в котором узнали стрелка, запретили в служении

Мурманского священника, подозреваемого в убийстве собаки, запретили в служении

Мурманская полиция возбудила уголовное дело после убийства собаки по кличке Фрося на склоне горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр». Священника, которого считают стрелком, уже успели отстранить от должности и запретить в служении.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД 13 апреля, ранение, которое стало для собаки смертельным, квалифицировали по части 1 статьи 245 УК — «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и(или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель». Максимальное наказание — до трёх лет лишения свободы.

«В настоящее время проводится ряд специальных и процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — цитирует заявление пресс-службы ТАСС.

Фросю застрелили на склоне горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр» 8 апреля. По словам очевидцев, с собакой расправились на глазах у группы дошкольников. Стрелка и его машину рассмотрели на записях с камер наблюдения, в мужчине признали Константина Кузнецова, священника Успенской церкви города Апатиты. Сотрудница канатной дороги рассказала, что он с сыном были частыми гостями комплекса, Фрося встречала их лаем.

В понедельник, 12 апреля, указом митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана протоиерей Константин Кузнецов освобожден от должности настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы города Апатиты, выведен за штат и запрещен в священнослужении. «В связи с совершением общественно опасного деяния не совместимого со священническим служением, нанесшего значительный урон общественному мнению о Русской Православной Церкви», — уточняют в епархии.

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Комментарии (2)

Boris_93*1
Скорее всего поп своё богомерзкое деяние содеял из нарезного оружия , возможно с самодельным глушителем , т.к. иначе звук был-бы более громкий , а не "хлопок" . Интересно в ГАС правосудие будет инфа по выбору меры пресечения , может там поподробнее . Судя по вменяемой статье поп решил не признавать умысел на лишение жизни собаки
nastya1201
Ну и правильно!
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