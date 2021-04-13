Убийство собаки Фроси в Мурманской области стало уголовным делом. Священника, в котором узнали стрелка, запретили в служении

Мурманская полиция возбудила уголовное дело после убийства собаки по кличке Фрося на склоне горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр». Священника, которого считают стрелком, уже успели отстранить от должности и запретить в служении.



Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД 13 апреля, ранение, которое стало для собаки смертельным, квалифицировали по части 1 статьи 245 УК — «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и(или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель». Максимальное наказание — до трёх лет лишения свободы.