В Петербурге арестовали 15-летнего подростка, разоружившего отца подруги

Визит к знакомой, в квартире которой хранилось пневматическое оружие, закончился для петербургского школьника арестом. Заканчивать восьмой класс ему предстоит в изоляторе.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 13 апреля Красносельский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о мере пресечения для 15-летнего школьника, обвиняемого в разбойном нападении.

С заявлением в полицию обратился охранник с проспекта Кузнецова, который 10 апреля остался без пневматических пистолетов «Юнкер-3», «Вальтер ППС», «ПМ 654» с глушителем и муляжа гранаты РПГ. Оружие, по его словам, забрал приятель дочери, который тем вечером ворвался в квартиру. Заодно подросток якобы прихватил и сумку девочки.