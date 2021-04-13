В Петербурге арестовали 15-летнего подростка, разоружившего отца подруги

Визит к знакомой, в квартире которой хранилось пневматическое оружие, закончился для петербургского школьника арестом. Заканчивать восьмой класс ему предстоит в изоляторе.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 13 апреля Красносельский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о мере пресечения для 15-летнего школьника, обвиняемого в разбойном нападении.
С заявлением в полицию обратился охранник с проспекта Кузнецова, который 10 апреля остался без пневматических пистолетов «Юнкер-3», «Вальтер ППС», «ПМ 654» с глушителем и муляжа гранаты РПГ. Оружие, по его словам, забрал приятель дочери, который тем вечером ворвался в квартиру. Заодно подросток якобы прихватил и сумку девочки.
Задержали школьника быстро. Он учится в восьмом классе, ранее проблем с Уголовным кодексом не имел. Накануне ему предъявили обвинение.
«Вину признал полностью, раскаялся», — уточнили в суде. Защита обвиняемого настаивала на домашнем аресте, следователь просил изолировать его от общества. Суд определил подростка под стражу до 10 июня.