Суд в Петербурге арестовал актёра полицейских сериалов, обвиняемого в развращении подростков

Кировский районный суд 13 апреля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для актёра Никиты Струкова. Мужчину обвиняют в развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Ранее стало известно, что за три месяца в деле о развратных действиях, в которых обвиняют 62-летнего актера, известного по эпизодическим ролям в полицейских сериалах, появилось еще две жертвы. Это семиклассник из Московского района и 17-летний студент, которому Струков преподал урок секспросвета ещё в 2019 году.
После возбуждения уголовных дел по новым эпизодам мужчина был повторно задержан. После первого задержания суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.