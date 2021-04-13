FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
77.51р92.07р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Суд в Петербурге арестовал актёра полицейских сериалов, обвиняемого в развращении подростков

В Петербурге актёра Никиту Струкова отправили в СИЗО на два месяца по обвинению в развратных действиях

Кировский районный суд 13 апреля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для актёра Никиты Струкова. Мужчину обвиняют в развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Ранее стало известно, что за три месяца в деле о развратных действиях, в которых обвиняют 62-летнего актера, известного по эпизодическим ролям в полицейских сериалах, появилось еще две жертвы. Это семиклассник из Московского района и 17-летний студент, которому Струков преподал урок секспросвета ещё в 2019 году.

После возбуждения уголовных дел по новым эпизодам мужчина был повторно задержан. После первого задержания суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Sulahit
Отечественные сериалы до добра не доводят(
АСмуров
"семиклассник из Московского района рассказал, что в сентябре 2020 года мужчина якобы просил его обнажиться и трогал за половой орган."

Хватит ли у нас семиклассников на всё мужское поголовье России ?
Агроном аэродрома
Ну так в роль вживался. За что сажать-то?!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний