Суд в Петербурге арестовал актёра полицейских сериалов, обвиняемого в развращении подростков

Кировский районный суд 13 апреля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для актёра Никиты Струкова. Мужчину обвиняют в развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Ранее стало известно, что за три месяца в деле о развратных действиях, в которых обвиняют 62-летнего актера, известного по эпизодическим ролям в полицейских сериалах, появилось еще две жертвы. Это семиклассник из Московского района и 17-летний студент, которому Струков преподал урок секспросвета ещё в 2019 году.