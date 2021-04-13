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Власти Белоруссии хотят запретить в стране кремы Nivea после ее отказа спонсировать ЧМ в Минске

Бренд Nivea оказался в Белоруссии под запретом

Постановление главного государственного санитарного врача Белоруссии, попавшее в сеть 13 апреля, запрещает реализацию 35 различных товаров Nivea на территории страны.

Из документа, опубликованного главным оппозиционным изданием Белоруссии Nexta, и подлинность которого подтвердил Минздрав страны в своем телеграм-канале, следует, что запрет на ввоз и продажу товаров связан с нарушением бюрократических процедур. Якобы они не соответствуют требованиям к маркировке парфюмерно-косметической продукции (ст. 5, п. 9 технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»). В частности, она «не содержит информации о наименовании и месте нахождения организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя, либо название продукции не соответствует ее составу, что не позволяет в полной мере обеспечить защиту прав потребителей и получить достоверную информацию о приобретаемом товаре», — сообщают в Минздраве Белоруссии. Уже ввезенные в страну товары этой марки надлежит вернуть отправителю или утилизировать.

Однако по версии авторов Nexta, истинная причина опалы на торговую марку может быть связана с ее отказом спонсировать чемпионат мира по хоккею в Белоруссии.

Если опубликованное постановление за подписью главного санитарного врача Белоруссии Тарасенко вступит в силу, с полок белорусских магазинов пропадёт 35 наименований косметической продукции Nivea — торговой марки, принадлежащей немецкой компании Biesdorf.

«Фонтанка» обратилась в ООО «Байерсдорф» (владелец бренда Nivea на территории РФ) за комментариями, однако к моменту выхода новости ответа не последовало.

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Комментарии (2)

walker_5e4cd299a1c68
Кто там море плетьми как то высечь приказал?)
Thunder
Правильно сказал Навальный: наблюдаем за Беларусью, чтобы понимать, какая дичь придет к нам через 3-5 лет...если сидеть с засунутым в анус языком и всё это хавать. Северная Корея вот выросла под боком, пока белорусы "мирно" протестовали
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