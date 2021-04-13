Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз конфисковали. От владельца требуют почти миллиард долларов

Власти Египта будут добиваться полного покрытия ущерба от блокировки канала.
«Экономический суд города Исмаилия принял решение об аресте судна Ever Given, которое нарушило навигацию по Суэцкому каналу на 6 дней», — сообщает 13 апреля египетское издание Shorouk.
Компании-оператору запретили использовать суперконтейнеровоз. Египетские власти требуют 900 миллионов долларов компенсации. В эту сумму входят экономические потери канала и стоимость работ по разблокировке.
Суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перекрыв движение для судов. По этому маршруту перевозят в том числе и российскую нефть. Каждый час перекрытия канала обходился в 400 миллионов долларов. Пробка полностью рассосалась лишь 29 марта.