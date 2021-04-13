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Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз конфисковали. От владельца требуют почти миллиард долларов

Суд конфисковал Ever Given, пока владелец не заплатит компенсацию

Власти Египта будут добиваться полного покрытия ущерба от блокировки канала.

«Экономический суд города Исмаилия принял решение об аресте судна Ever Given, которое нарушило навигацию по Суэцкому каналу на 6 дней», — сообщает 13 апреля египетское издание Shorouk.

Компании-оператору запретили использовать суперконтейнеровоз. Египетские власти требуют 900 миллионов долларов компенсации. В эту сумму входят экономические потери канала и стоимость работ по разблокировке.

Суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перекрыв движение для судов. По этому маршруту перевозят в том числе и российскую нефть. Каждый час перекрытия канала обходился в 400 миллионов долларов. Пробка полностью рассосалась лишь 29 марта.

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Комментарии (6)

муматор
"Каждый час перекрытия канала обходился в 400 миллионов долларов.2 - прям вот так вот? А чего так мало требуют тогда?
lamer
На фоне неоплаты труда землекопа, "стоимость работ по разблокировке" смотрится смешно.
bluxer
Я бы взялся защищать судовладельца, если бы был адвокатом. Только не в местном суде.
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