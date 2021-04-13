В поддержку маленького петербуржца со СМА проходит всероссийская акция «Ангелы добра. Пасха глазами детей»

В преддверии Светлой Пасхи благотворительный фонд «География добра» запустил ежегодную всероссийскую акцию «Ангелы добра. Пасха глазами детей». Работы одарённых детей — жителей русской глубинки — фонд превращает в праздничные пасхальные открытки. Собранные средства направляются на благотворительность. В этом году помощь будет оказана маленькому петербуржцу Матвею Куликовскому, у которого спинальная мышечная атрофия (СМА).

Традиция дарить открытки на Пасху пришла из дореволюционной России. Первые открытки с иллюстрациями на пасхальную тематику выпустили в 1898 году. Выполнялись поздравительные карточки тогда в технике хромолитографии и по качеству ценились выше европейских. Открытки считались дорогим удовольствием, продавались по 10 копеек за штуку. Русская тема стала лейтмотивом в иллюстрациях. В годы Первой мировой войны, а затем революции открытки перестали выпускать.

«В век интернета фонд «География добра» уже несколько лет возрождает добрую традицию поздравлять с праздником Светлой Пасхи настоящей открыткой. Это станет приятным сюрпризом для ваших любимых и для тех, кого вы не сможете поздравить лично», — говорят в фонде.



Но главная цель акции — помощь тем, кто в ней нуждается. В этом году собранные средства будут направлены на лечение маленького жителя Санкт-Петербурга Матвея Куликовского.



Историю годовалого Матвея «Фонтанка» уже рассказывала. У мальчика спинальная мышечная атрофия (СМА) первого типа. Единственный шанс Матвея — геннотерапевтический препарат для лечения спинальной мышечной атрофии, который полностью способен излечить болезнь, — Zolgensma. Это лекарство считается самым дорогим в мире, его стоимость более 2 миллионов долларов. Нужен всего один укол. В России препарат пока не зарегистрирован. Компания-производитель подала документы на регистрацию, но сколько на это уйдет времени, неизвестно. Поэтому родители Матвея, как и родители других малышей со СМА, пытаются самостоятельно собрать нужную сумму. Помощь в этом оказывают звёзды шоу-бизнеса и спорта, неравнодушные люди и благотворительные фонды. «География добра» — один из этих фондов.

