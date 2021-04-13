На севере КАД ожидаются пробки: на неделю закроют половину дороги

Как сообщает 12 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 15 по 23 апреля на участке с 38-го по 30-й км внешнего кольца будут перекрыты две полосы движения — третья и четвёртая. На первой и второй скоростной режим ограничат до 50 км/ч.

Ограничения нужны для работ по ликвидации колейности. Их собираются вести круглосуточно в две смены в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения. Генеральный подрядчик — ООО «Техносфера Инжиниринг».

На КАД сейчас ограничения движения действуют на нескольких участках. В частности, по этой причине весь день стоит пробка между Охтой и Кудрово.