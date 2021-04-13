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На севере КАД ожидаются пробки: на неделю закроют половину дороги

На двух полосах на КАД Петербурга будут убирать колею

На участке КАД между развязками с Шафировским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы движения.

Как сообщает 12 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 15 по 23 апреля на участке с 38-го по 30-й км внешнего кольца будут перекрыты две полосы движения — третья и четвёртая. На первой и второй скоростной режим ограничат до 50 км/ч.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Ограничения нужны для работ по ликвидации колейности. Их собираются вести круглосуточно в две смены в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения. Генеральный подрядчик — ООО «Техносфера Инжиниринг».

На КАД сейчас ограничения движения действуют на нескольких участках. В частности, по этой причине весь день стоит пробка между Охтой и Кудрово.

Скриншот с «Яндекс.Карт»
Скриншот с «Яндекс.Карт»
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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Скриншот с «Яндекс.Карт»
Скриншот с «Яндекс.Карт»

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Комментарии (3)

Евгений Арсеньев
Северный проспект финны делали - где там колейность? а сколько лет прошло...
Евгений Арсеньев
Красота))) слава богу, я раньше 10 утра из дома не выезжаю))
aah
Выглядит всё это удручающе((( может давно пора запретить шипы на зимней резине? А заодно повысить качество ремонта и требовать гарантий на покрытия?
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