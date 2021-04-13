FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +6
77.51р92.07р
СРОЧНО

Пожар на «Невской Мануфактуре»

Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
19
Печать

Только за неделю коронавирус в Северной столице унёс 223 жизни

В Петербурге в апреле пошла в рост смертность и заболеваемость COVID-19

Вторая неделя апреля принесла Петербургу рост заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили в Смольном.

За неделю с 5 по 11 апреля ковидными признаны 223 смерти (+3,24%), а количество больных с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 5008 (+2,48%). При этом количество выздоровевших снизилось на 2,75% — до 5385, говорится в отчете межведомственного координационного совета от 13 апреля.

Однако в целом за прошедшую 14-ю календарную неделю 2021 года зарегистрировано всего 2018 госпитализаций взрослых с ковид-ассоциированными состояниями. Это наименьший показатель недельной госпитализации с начала второй волны эпидемии.

Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в городе развернуто 5 273 койки. Из них свободны 918 коек — 17,4% от общего фонда. Доля тяжелых больных — около 26,7%. На ИВЛ находятся 176 пациентов, это на 59,3% меньше пикового значения в декабре 2020 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

Лилия Михайлова
Каждый день читаю на фонтанке новости о коронавирусе в С-Пб.Преподносятся ка будто с каждым днём всё хуже и хуже.
А почему вы в этой "клюкве" не написали,а сколько заболело то за эту неделю? Сколько госпитализировано?
ЛоскутныйЕнот
Согласно данным Стопкоронавирус РФ - с 5 по 11 - умерло 207 человек. Откуда 223? Некая иная статистика? И тоже типа официальная?
bluxer
А сколько жизней унесли понос и золотуха.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний