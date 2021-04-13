Только за неделю коронавирус в Северной столице унёс 223 жизни

За неделю с 5 по 11 апреля ковидными признаны 223 смерти (+3,24%), а количество больных с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 5008 (+2,48%). При этом количество выздоровевших снизилось на 2,75% — до 5385, говорится в отчете межведомственного координационного совета от 13 апреля.
Однако в целом за прошедшую 14-ю календарную неделю 2021 года зарегистрировано всего 2018 госпитализаций взрослых с ковид-ассоциированными состояниями. Это наименьший показатель недельной госпитализации с начала второй волны эпидемии.
Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в городе развернуто 5 273 койки. Из них свободны 918 коек — 17,4% от общего фонда. Доля тяжелых больных — около 26,7%. На ИВЛ находятся 176 пациентов, это на 59,3% меньше пикового значения в декабре 2020 года.