Только за неделю коронавирус в Северной столице унёс 223 жизни

За неделю с 5 по 11 апреля ковидными признаны 223 смерти (+3,24%), а количество больных с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 5008 (+2,48%). При этом количество выздоровевших снизилось на 2,75% — до 5385, говорится в отчете межведомственного координационного совета от 13 апреля.

Однако в целом за прошедшую 14-ю календарную неделю 2021 года зарегистрировано всего 2018 госпитализаций взрослых с ковид-ассоциированными состояниями. Это наименьший показатель недельной госпитализации с начала второй волны эпидемии.