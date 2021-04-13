FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +6
77.51р92.07р
СРОЧНО

Пожар на «Невской Мануфактуре»

Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

«Спутник» на дом. Больше ста тысяч москвичей привьют без инициативы с их стороны

В Москве началась вакцинация пенсионеров на дому

Пожилые жители столицы, которые по состоянию здоровья не могут выходить из дома, все равно могут привиться «Спутником». Для них сформировали спецбригады.

Как 13 апреля рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова, эксперимент уже начался. Он рассчитан на 120 тысяч человек — клиентов соцработников. В марте пенсионерам рассказали об отечественной вакцине от коронавируса и возможности привиться. Ракова отметила, что никаких заявок от пенсионеров не требуется, информацию о них в поликлиники передадут органы социальной защиты.

Прививать неходячих москвичей будут 66 бригад, состоящих из врачей и медсестер. «Спутник» принесут замороженным, в термоконтейнере.

В Петербурге на прошлой неделе открылся еще один пункт вакцинации в торговом центре. Всего их в городе сейчас 13.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Caliform
Чистая "Кавказская пленница". Без спроса какие-то "ряженые" будут ходить по квартирам пенсионеров и вкалывать что-нибудь обездвиживающее под видом прививки, а затем пенсионеров грабить.
nuga
зачем неходячим прививка?нецелесообразно ,лишь бы привить.даже от гриппа не показана прививка после достижения возраста старчества,риски выше пользы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний