«Спутник» на дом. Больше ста тысяч москвичей привьют без инициативы с их стороны

Пожилые жители столицы, которые по состоянию здоровья не могут выходить из дома, все равно могут привиться «Спутником». Для них сформировали спецбригады.



Как 13 апреля рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова, эксперимент уже начался. Он рассчитан на 120 тысяч человек — клиентов соцработников. В марте пенсионерам рассказали об отечественной вакцине от коронавируса и возможности привиться. Ракова отметила, что никаких заявок от пенсионеров не требуется, информацию о них в поликлиники передадут органы социальной защиты.

