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В каких ТЦ чаще всего прививаются от коронавируса петербуржцы

10 тысяч жителей Петербурга вакцинировали без отрыва от шопинга

Мобильные пункты вакцинации в торговых центрах хорошо себя зарекомендовали, и в ближайшее время их число будет увеличено, рассказали 8 апреля в комздраве.

«Всего мобильные пункты привили около 10 тысяч человек. Лидеры — «Невский центр», «Охта Молл», «Европолис», — сообщили «Фонтанке» в ведомстве. — Завтра в режиме семь дней в неделю с 12:00 до 19:00 начинает работать ТРК «Гулливер», Торфяная дорога, 7. Таким образом, у нас будет 13 мобильных пунктов».

Мобильные пункты также открыты в «Сити Молле», «Жемчужной Плазе», «Гранд Каньоне», «Леруа Мерлен» на Выборгском шоссе и в ТРК «Лондон Молл», ТЦ «Старая Деревня», га «Газпром Арене», в «Едином медицинском центре» на улице Красного Текстильщика и Ледовом дворце.

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