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Ежедневный прирост заболевших COVID-19 снизился и в целом по России, и в Петербурге

Коронавирус отступает в Петербурге и по России

В Петербурге за день выявили 701 заболевшего коронавирусом (ранее их было 706). За прошедшие сутки в России насчитали еще 8 173 инфицированных COVID-19 (вчера этот показатель был 8 320). Москва остается лидером по ежедневному приросту с 1 782. Петербург держится на второй строчке.

В Северной столице за сутки на COVID-19 проверили 12 542 человека. Общее число заболевших в городе достигло 403 789.

С начала пандемии в России заболели 4 657 883 человека, из которых почти 4,2 миллиона выздоровели. Число летальных исходов в РФ выросло до 103 601, из которых 12 665 в Петербурге. За сутки коронавирус забрал 338 жизней (30 в Петербурге).

В мире число заболевших COVID-19 перешагнуло отметку в 136 миллионов. Россия по числу выявленных случаев в мире держится в пятерке. Первая тройка по этому показателю не меняется уже долгое время: Индия (почти 13,5 миллиона), Бразилия (почти 13,7 миллиона) и США (почти 31,3 миллиона).

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Комментарии (1)

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Заранее большое человеческое спaсибо..........
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