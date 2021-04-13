Ежедневный прирост заболевших COVID-19 снизился и в целом по России, и в Петербурге

В Петербурге за день выявили 701 заболевшего коронавирусом (ранее их было 706). За прошедшие сутки в России насчитали еще 8 173 инфицированных COVID-19 (вчера этот показатель был 8 320). Москва остается лидером по ежедневному приросту с 1 782 . Петербург держится на второй строчке.



В Северной столице за сутки на COVID-19 проверили 12 542 человека. Общее число заболевших в городе достигло 403 789.

С начала пандемии в России заболели 4 657 883 человека, из которых почти 4,2 миллиона выздоровели. Число летальных исходов в РФ выросло до 103 601, из которых 12 665 в Петербурге. За сутки коронавирус забрал 338 жизней (30 в Петербурге).