Ежедневный прирост заболевших коронавирусом пополз вверх по России и в Петербурге. Число летальных исходов в РФ перевалило за 100 тысяч

За прошедшие сутки в России зафиксировали 9 021 заболевшего COVID-19 (накануне их было 8 792). Новые случаи выявили во всех регионах, кроме Чукотки. Москва остается лидером по ежедневному приросту с 2 011. Петербург держится на второй строчке с 717 (вчера их было 708).

В Северной столице за сутки на COVID-19 проверили 22 979 человек. Общее число заболевших в городе достигло 396 766.

С начала пандемии в России заболели 4 572 077 человек, из которых почти 4,2 миллиона выздоровели. Число летальных исходов в РФ перевалило за 100 тысяч, из которых 12 366 в Петербурге. За сутки коронавирус забрал 384 жизни (36 в Петербурге).