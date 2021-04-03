FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
76.07р89.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом пополз вверх по России и в Петербурге. Число летальных исходов в РФ перевалило за 100 тысяч

Количество новых случаев коронавируса в России превысило 9 тысяч

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 зафиксировал небольшой рост новых случаев за 24 часа.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 9 021 заболевшего COVID-19 (накануне их было 8 792). Новые случаи выявили во всех регионах, кроме Чукотки. Москва остается лидером по ежедневному приросту с 2 011. Петербург держится на второй строчке с 717 (вчера их было 708).

В Северной столице за сутки на COVID-19 проверили 22 979 человек. Общее число заболевших в городе достигло 396 766.

С начала пандемии в России заболели 4 572 077 человек, из которых почти 4,2 миллиона выздоровели. Число летальных исходов в РФ перевалило за 100 тысяч, из которых 12 366 в Петербурге. За сутки коронавирус забрал 384 жизни (36 в Петербурге).

В мире число заболевших COVID-19 перешагнуло отметку в 130 миллионов. Россия по числу выявленных случаев в мире борется за 4-е место с Францией. Первая тройка по этому показателю не меняется уже долгое время: Индия (почти 12,4 миллиона), Бразилия (12,9 миллиона) и США (более 30,6 миллиона).

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

nuga
Это вакцинный Ковид.Больше прививок-больше положительных тестов-президент Аргентины ,привитый Спутником ,заболел Ковидом.Сбербанк и Голикова уже анонсировали третью волну,видимо на модели темпов вакцинации.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний