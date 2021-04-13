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ФСИН заявила, что не регистрировала страницу во «ВКонтакте» и много раз просила её заблокировать

ФСИН заявила, что в социальной сети была фейковая страница ведомства

Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что не имеет отношения к группе, заблокированной в соцсети «ВКонтакте». Ведомство отметило, что неоднократно обращалось с просьбой удалить сообщество.

«Ведомство в данной социальной сети свою официальную страницу никогда не регистрировало, и данная группа не имеет отношения к ФСИН России», — сообщила пресс-служба ведомства РИА Новости. Во ФСИН отметили, что не знают владельцев страницы и направляли письма в соцсеть с просьбой заблокировать ее.

Накануне «ВКонтакте» заблокировала группу, которая действовала от имени ФСИН и объявила сбор пожертвований. «Возникли опасения, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН. Обезопасили сообщество на время выяснения всех нюансов. Как только оно будет у официальных лиц, восстановим его», — заявили в пресс-службе соцсети.

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Комментарии (1)

265859203
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508 сeмь

Заранее большое человеческое спaсибо......
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