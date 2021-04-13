ФСИН заявила, что не регистрировала страницу во «ВКонтакте» и много раз просила её заблокировать

Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что не имеет отношения к группе, заблокированной в соцсети «ВКонтакте». Ведомство отметило, что неоднократно обращалось с просьбой удалить сообщество.



«Ведомство в данной социальной сети свою официальную страницу никогда не регистрировало, и данная группа не имеет отношения к ФСИН России», — сообщила пресс-служба ведомства РИА Новости. Во ФСИН отметили, что не знают владельцев страницы и направляли письма в соцсеть с просьбой заблокировать ее.

Накануне «ВКонтакте» заблокировала группу, которая действовала от имени ФСИН и объявила сбор пожертвований. «Возникли опасения, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН. Обезопасили сообщество на время выяснения всех нюансов. Как только оно будет у официальных лиц, восстановим его», — заявили в пресс-службе соцсети.