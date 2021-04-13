«ВКонтакте» заблокировала официальную страницу ФСИН

Страница Федеральной службы исполнения наказаний в социальной сети «ВКонтакте» оказалась заблокирована после объявления на ней о сборе пожертвований для администраторов сообщества. Информацию подтвердила пресс-служба соцсети.



«Возникли опасения, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН. Обезопасили сообщество на время выяснения всех нюансов», — прокомментировали в пресс-службе «ВКонтакте» ТАСС 13 апреля.



Соцсеть пообещала восстановить сообщество после того, как оно будет в управлении официальных лиц.

