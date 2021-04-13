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«ВКонтакте» заблокировала официальную страницу ФСИН

Соцсеть «ВКонтакте» опасается, что доступ к странице ФСИН могли получить посторонние

Страница Федеральной службы исполнения наказаний в социальной сети «ВКонтакте» оказалась заблокирована после объявления на ней о сборе пожертвований для администраторов сообщества. Информацию подтвердила пресс-служба соцсети.

«Возникли опасения, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН. Обезопасили сообщество на время выяснения всех нюансов», — прокомментировали в пресс-службе «ВКонтакте» ТАСС 13 апреля.

Соцсеть пообещала восстановить сообщество после того, как оно будет в управлении официальных лиц.

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Комментарии (3)

Danik
Почему официальные органы пользуются вконтактом? У них что, нет официальных сайтов? Кажется есть! И на их разработку и поддержку угрохано и продолжает осваиваться прорва государственных денег! А они шатаются по вконтакт, одноклассники, а то и прутся на американский, вражеский мордабук, твитер, инстаграмм! Совсем охренели что ли? Официальную информацию необходимо размещать только на официальном сайте! Иначе какой в нём смысл!
Franklin_Delano_Roosevelt
давно пора.... =))) я бы ещё доплатил за то, чтобы их вообще закрыли.... т.к. их система прогнила - то пытки в новой газете публикуют, то рецидивы преступлений среди вышедших СМИ публикуют.... этот орган изжил себя, реформировать его бесполезно, нужно закрывать и создавать новый.... думаю граждане даже согласятся скинуться, лишь бы новые учреждения реально бы перевоспитывали бы преступников, готовя их к другой жизни.... к примеру не обязательно воровать - можно стать брокером и спекулировать на акциях... =)))
зачем всин сидит в контакте?
фсб, сидит понятно зачем. а эти? или мелочь посшибать со стариков ради?

хе-хе.
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