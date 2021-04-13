Полицейские свернули бизнес петербуржца, торговавшего в даркнете. Ассортимент его интернет-магазина отправился на экспертизу

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 апреля, в минувшее воскресенье по подозрению в продаже наркотических средств растительного происхождения был задержан 34-летний житель Комендантского проспекта. По информации нашего издания, он является руководителем интернет-магазина в теневом сегменте Интернета. Созданный им онлайн-шоп имеет собственный бренд и базируется на крупнейшей площадке по торговле запрещёнными веществами в Сети.

Полицейские не дали петербуржцу развернуться на рынке по торговле наркотиками в даркнете. Разработанный им бизнес-план лёг в основу уголовного дела.

В результате проведения обыска в его квартире обнаружили и изъяли персональный компьютер, восемь кустов, оборудование для их выращивания, а также упаковочный материал и пластиковый контейнер. В последнем находились около ста граммов готового для продажи товара.



Изучив содержимое ноутбука, сотрудники полиции также узнали месторасположение семи тайников-закладок, шесть из которых были найдены и отправлены на экспертизу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.



Ранее сообщалось, что накануне сотрудники петербургской полиции осмотрели наркоплантацию профессионального лесника, который решил переквалифицироваться в ботаника.

