В Петербурге профессиональный «лесник» развёл у себя дома наркоплантацию. Масштаб его детища оценила полиция

Как стало известно «Фонтанке» 12 апреля, в прошлый четверг полицейские задержали 37-летнего уроженца Ленобласти, проживающего на улице Некрасова в Парголово. В результате обыска в его доме были найдены порядка ста граммов наркотического средства растительного происхождения, оборудование, предназначенное для выращивания, а также 66 кустов.

Получивший специальное образование в области лесного хозяйства петербуржец применил полученные знания на практике и развёл наркоплантацию. К нему домой нагрянула полиция.

По итогам оперативно-разыскных мероприятий возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» и «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Подозреваемого заключили под стражу.



Судя по его странице в социальной сети «ВКонтакте», он выпускник Лесотехнической академии имени Кирова. Увлекается экстремальными видами спорта. Среди фотографий со сноубордом и водными лыжами можно встретить снимки маленького мальчика, судя по всему, его сына. Последнему на вид не более пяти лет. По данным «Фонтанки», задержанный ранее не имел проблем с законом.

