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В Петербурге профессиональный «лесник» развёл у себя дома наркоплантацию. Масштаб его детища оценила полиция

Полицейские задержали петербуржца, подозреваемого в выращивании запрещённых растений

Получивший специальное образование в области лесного хозяйства петербуржец применил полученные знания на практике и развёл наркоплантацию. К нему домой нагрянула полиция.

Как стало известно «Фонтанке» 12 апреля, в прошлый четверг полицейские задержали 37-летнего уроженца Ленобласти, проживающего на улице Некрасова в Парголово. В результате обыска в его доме были найдены порядка ста граммов наркотического средства растительного происхождения, оборудование, предназначенное для выращивания, а также 66 кустов.

По итогам оперативно-разыскных мероприятий возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» и «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Подозреваемого заключили под стражу.

Судя по его странице в социальной сети «ВКонтакте», он выпускник Лесотехнической академии имени Кирова. Увлекается экстремальными видами спорта. Среди фотографий со сноубордом и водными лыжами можно встретить снимки маленького мальчика, судя по всему, его сына. Последнему на вид не более пяти лет. По данным «Фонтанки», задержанный ранее не имел проблем с законом.

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Комментарии (6)

ash364
Там отдел полиции на соседней улице им. Ломоносова...
Piter Russo
Может для личного употребления? Покурил и экстрималить)
Cashmare
это полиция рассаду помидорчиков с огурчиками себя на дачу отжимает, шоб самим не проращивать
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