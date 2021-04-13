Петербургские полицейские при участии горожан предотвратили трагедию. Выпившие приятели решили раньше времени открыть купальный сезон, но не рассчитали силы и пошли ко дну. Крики о помощи привлекли внимание прохожих, а те — проезжающих мимо места происшествия сотрудников дорожной полиции.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 13 апреля, спасательная операция прошла субботним вечером у дома № 90 на набережной Обводного канала. К патрульному наряду ДПС Московского района обратились за помощью петербуржцы. Последние сообщили о двух мужчинах, которые находятся в воде и не могут выбраться из неё самостоятельно.

«Сотрудники полиции незамедлительно среагировали на ситуацию. Из патрульного автомобиля полицейские достали трос для буксировки, после чего лейтенант полиции Тимофей Ломакин перелез через ограду, намотал трос себе на руку и кинул другой конец одному из утопающих, в это время старший лейтенант Леонид Шестихин вызвал экстренные службы», — рассказали о ходе спасательной операции в главке, отметив, что случайные прохожие тоже не остались в стороне, придя на помощь полицейским.



Утопающих достали из воды и передали медикам. Как выяснилось позже, незадолго до этого они употребляли алкоголь.



«Видимо, по причине этого один из них решил прыгнуть в воду и начал тонуть, его товарищ решил оказать ему помощь, но свои силы переоценил и начал тонуть сам. Благодаря оперативным действиям полицейских и неравнодушию граждан трагедию удалось предотвратить. Сейчас жизни спасённых ничего не угрожает», — отметили в региональном управлении МВД.



Как ранее писала «Фонтанка», это не первый неудачный апрельский заплыв горожан в Обводном канале. В начале месяца с одного из мостов, перекинутых через реку, в воду упал мужчина. Его искали водолазы.

