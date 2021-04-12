Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







После третьей игры в серии ЦСКА — СКА вряд ли кто-то думал, что все это настолько затянется. Петербуржцы проиграли три матча подряд, и могло показаться, что у них нет ни одной рабочей идеи, как изменить ситуацию. Но команда Валерия Брагина менялась. В этом смысле она проделала примерно то же самое, что в предыдущей серии с московским «Динамо». Только в силу более высокого класса соперника происходили эти изменения более мучительно. Следите за руками.

Первую игру СКА проиграл без вариантов 0:3 — полное уничтожение. Во второй встрече петербуржцы перестроились, сыграли надежнее, пропустили две шайбы (вторую в пустые ворота в концовке), но не смогли ничего придумать в атаке. В третьем матче впервые в серии забили уже дважды, но пропустили пять (опять же — дважды в пустые ворота, когда терять было нечего).



А дальше были две победы подряд. Главный тренер СКА Валерий Брагин после каждого матча твердил, что между играми тренерский штаб проводит серьезную работу, что идет поиск лучших сочетаний, кипит работа над игрой в большинстве. Но мало кто верил, что эта работа принесет результат. Проблема в том, что ЦСКА тоже пришлось меняться после двух поражений подряд.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







После изматывающего пятого матча, когда команды провели два с половиной дополнительных периода, ЦСКА заменил пять хоккеистов. У СКА изменений в составе не произошло, хотя резерв был. Решили не менять на фарт. Впрочем, никакие суеверия в этой серии не работают — доказано сбритыми усами Брагина.

По своему духу эта игра больше напоминала самый первый матч серии. СКА бился о защитные построения москвичей. Время от времени удавалось прорываться, но броски не доходили до цели. Так Андрей Кузьменко во втором периоде накрутил у борта гостей из столицы, выкатился один на ворота, а затем, вместо броска из удобной позиции, пошел на сближение с голкипером ЦСКА Ларсом Юханссоном. Там его и сожрали защитники.



Конечно, винить Кузьменко не имеет смысла. Если вся команда не может ни разу за всю серию реализовать большинство, а таких попыток было 17, — это приговор. В шестой игре у СКА было две таких возможности. Сначала при счете 0:0, потом уже при 0:2. Ну и вратарь. Петербуржцы так и не определились с основным голкипером. По ходу плей-офф играл то Магнус Хелльберг, то Александр Самонов. Не зря говорят, что у вратарей тонкая душевная организация и что им важно чувствовать свою значимость. А где тонко, там и рвется. Первый гол СКА пропустил после ошибки Хелльберга, отдавшего пас на соперника.



Да потому что не стоило в день рождения оставлять Хелльберга вне заявки pic.twitter.com/OXkIzkE59c — Семён Галькевич (@galkevich32) April 12, 2021

Вторая шайба — скорее трагическая случайность, но все к одному. Шайба после подкидки с ближней дистанции 20-летнего Максима Соркина попала Хелльбергу на шлем, а по нему скатилась в ворота.



Третий период стал символом отчаяния. СКА бежал вперед, упирался в стену, откатывался назад и начинал по новой. За четыре минуты до конца Брагин заменил вратаря на шестого полевого игрока, но это было бесполезное решение. СКА многому научился за эту серию, но только не тому, как забивать в большинстве. Итог — 0:2 в матче и 2–4 в серии. Спасибо за сезон.



— Мы просто вернули нюансы, которые потеряли в прошлых играх, — объяснял потом главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. — В хоккее такое случается, очень доволен, что мы через это прошли. Когда мы повели в серии 3–0, было непросто донести до ребята какие-то тонкие установки. Самое главное, что потеряли, — были не сконцентрированы на игре в обороне. Не то что не играли, но те базовые вещи, которые приносили успех, упустили. На нейтральных шайбах очень много проигрывали, поэтому сразу получали преимущество форварды СКА.

Брагин на пресс-конференции не выглядел сильно расстроенным. В каких-то моментах даже улыбался уголком рта. Главный тренер СКА считает, что опыт таких решающих матчей был на стороне ЦСКА.

— Три овертайма в прошлой игре забрали у нас много эмоций, но я бы не сказал, что у соперника было преимущество, — возразил он одному из журналистов. — Только первый период прошел с преимуществом ЦСКА, второй получился обоюдоострым, а в третьем они играли на удержание. Если бы большинство сработало, то нам было бы намного легче. Вратари? Магнус опять провёл хорошую серию. Саша Самонов тоже в концовке первого, во втором матче выглядел неплохо. Не сказал бы, что у нас были проблемы с вратарями. Бывают ошибки, но в таких матчах надо забивать голы.



С последним утверждением поспорить сложно. Держим в уме 17 нереализованных попыток игры в большинстве. Есть над чем работать в следующем сезоне.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

