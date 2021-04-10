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СКА в третьем овертайме вырвал победу у ЦСКА. Серия возвращается в Петербург

СКА обыграл ЦСКА со счетом 3:2

Победой хоккейного клуба СКА завершился пятый матч финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА. Встреча проходила в Москве 10 апреля.

Петербуржцы выиграли со счётом 3:2. Основное время завершилось вничью 2:2. Голы за СКА забили Василий Подколзин (26 минута) и Кирилл Марченко (29). У ЦСКА забили Максим Мамин (9) и Брендэн Лайпсик (45). Два овертайма завершились безрезультативно. В третьем овертайме победную шайбу забил Подколзин.

Таким образом СКА сократил отставание в серии. Счет стал 2–3 в пользу ЦСКА. Шестая игра пройдет в Петербурге 12 апреля.

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