СКА в третьем овертайме вырвал победу у ЦСКА. Серия возвращается в Петербург

Победой хоккейного клуба СКА завершился пятый матч финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА. Встреча проходила в Москве 10 апреля.



Петербуржцы выиграли со счётом 3:2. Основное время завершилось вничью 2:2. Голы за СКА забили Василий Подколзин (26 минута) и Кирилл Марченко (29). У ЦСКА забили Максим Мамин (9) и Брендэн Лайпсик (45). Два овертайма завершились безрезультативно. В третьем овертайме победную шайбу забил Подколзин.



Таким образом СКА сократил отставание в серии. Счет стал 2–3 в пользу ЦСКА. Шестая игра пройдет в Петербурге 12 апреля.

