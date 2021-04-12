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Массовое ДТП в Рязани: водителю стало плохо, маршрутку затормозил пассажир

К аварии с 11 автомобилями в Рязани привело ухудшение состояния водителя маршрутки

Проблемы со здоровьем у мужчины за рулём маршрутного автобуса обернулись массовым ДТП с 9 пострадавшими. О предполагаемых причинах аварии в Рязани рассказала 12 апреля администрация города.

«По предварительным данным, водителю автобуса маршрута № 98 стало плохо во время движения и он потерял контроль над управлением. По сообщению очевидцев, в этот момент один из пассажиров взял ситуацию под контроль и смог выровнять траекторию движения автобуса и сбросить скорость. Это позволило избежать большой трагедии», — говорится в сообщении мэрии.

Найти этого пассажира пока не удалось, известна лишь его фамилия — Фетисов. Власти Рязани просят мужчину откликнуться.

12 апреля на мосту через реку Трубеж маршрутка на скорости врезалась сначала в «Фольксваген Поло», а потом раскидала по дороге ещё несколько автомобилей. Всего, по подсчётам МВД, в аварию были вовлечены 12 транспортных средств. Из девяти пострадавших, среди которых годовалый ребёнок, пятеро госпитализированы.

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Комментарии (2)

ProstoZloy
"Найти этого пассажира пока не удалось, известна лишь его фамилия — Фетисов. Власти Рязани просят мужчину откликнуться."
Чтобы убытки от массового ДТП на него повесить?
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