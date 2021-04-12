Проблемы со здоровьем у мужчины за рулём маршрутного автобуса обернулись массовым ДТП с 9 пострадавшими. О предполагаемых причинах аварии в Рязани рассказала 12 апреля администрация города.
«По предварительным данным, водителю автобуса маршрута № 98 стало плохо во время движения и он потерял контроль над управлением. По сообщению очевидцев, в этот момент один из пассажиров взял ситуацию под контроль и смог выровнять траекторию движения автобуса и сбросить скорость. Это позволило избежать большой трагедии», — говорится в сообщении мэрии.
Найти этого пассажира пока не удалось, известна лишь его фамилия — Фетисов. Власти Рязани просят мужчину откликнуться.
12 апреля на мосту через реку Трубеж маршрутка на скорости врезалась сначала в «Фольксваген Поло», а потом раскидала по дороге ещё несколько автомобилей. Всего, по подсчётам МВД, в аварию были вовлечены 12 транспортных средств. Из девяти пострадавших, среди которых годовалый ребёнок, пятеро госпитализированы.