Девять человек, включая годовалого ребёнка, получили травмы в массовом ДТП в Рязани, сообщает 12 апреля региональное УМВД.
Авария произошла в 14:30 на улице Каширина. По предварительной информации ведомства, водитель маршрутки въехал в легковой автомобиль «Фольксваген Поло», «после чего по инерции столкнулись остальные транспортные средства».
В Сети опубликовано видео инцидента. На нём видно, что маршрутный автобус летит по правой полосе, по касательной задевает «Фольксваген Поло» и дальше врезается в автомобили впереди.
Из 12 пострадавших 5 госпитализированы.
Обстоятельства ДТП выясняются.