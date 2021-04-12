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В Рязани маршрутка устроила аварию с 11 машинами. Пострадали девять человек, в том числе годовалый малыш

Девять человек пострадали в ДТП с 11 автомобилями и маршруткой в Рязани

Девять человек, включая годовалого ребёнка, получили травмы в массовом ДТП в Рязани, сообщает 12 апреля региональное УМВД.

Авария произошла в 14:30 на улице Каширина. По предварительной информации ведомства, водитель маршрутки въехал в легковой автомобиль «Фольксваген Поло», «после чего по инерции столкнулись остальные транспортные средства».

В Сети опубликовано видео инцидента. На нём видно, что маршрутный автобус летит по правой полосе, по касательной задевает «Фольксваген Поло» и дальше врезается в автомобили впереди.

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Из 12 пострадавших 5 госпитализированы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии (3)

AlBerkut
Пострадали 9, а из 12 пострадавших госпитализированы 5...
У кого плохо с арифметикой? Или всё отлично, как у ПАЗика с тормозами🤔
Может лучше написать, что количество пострадавших уточняется, по предварительным данным N?...

По видео не заметно торможения у шайтан-арбы, отказ тормозов или водила сдачу считал?
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