«Сможем принимать гостей». Беглов сказал, когда в Петербурге появится коллективный иммунитет

Вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет в Петербурге не в июле, и, может быть, и не в августе, но в этом году. Так считает губернатор Александр Беглов.



«Вакцинация позволит городу сформировать коллективный иммунитет уже в этом году. Пусть с некоторыми ограничениями, но мы сможем принимать гостей. Активно готовимся именно к такому развитию событий», — заявил в традиционном радиообращении 12 апреля Александр Беглов.

Формирование коллективного иммунитета в Петербурге, которое изначально планировалось в июле, месяц назад было сдвинуто на август. Но и это оптимистичная оценка — к 1 июня в Смольном надеются привить 600–700 тысяч из планируемых 1,2 млн. А Минздрав и вовсе просит 2,6 млн, что не успеть даже до конца года.