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«Сможем принимать гостей». Беглов сказал, когда в Петербурге появится коллективный иммунитет

Иммунитет от вируса сформируется в Северной столице лишь к концу года

Вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет в Петербурге не в июле, и, может быть, и не в августе, но в этом году. Так считает губернатор Александр Беглов.

«Вакцинация позволит городу сформировать коллективный иммунитет уже в этом году. Пусть с некоторыми ограничениями, но мы сможем принимать гостей. Активно готовимся именно к такому развитию событий», — заявил в традиционном радиообращении 12 апреля Александр Беглов.

Формирование коллективного иммунитета в Петербурге, которое изначально планировалось в июле, месяц назад было сдвинуто на август. Но и это оптимистичная оценка — к 1 июня в Смольном надеются привить 600–700 тысяч из планируемых 1,2 млн. А Минздрав и вовсе просит 2,6 млн, что не успеть даже до конца года.

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Комментарии (8)

ProstoZloy
-Мы народ вакцинировали, лечили, границы открыли...
и... мыло-мочала - начинай сначала!
Skazochny
он реально на всю голову блаженный...
Brezhnev
«А я сошла с ума - какая досада!» ...А что это за зверь такой «коллективный иммунитет»? ))) P.S. У меня, например, свой личный иммунитет к демагогии, тупости, необразованности, выслужливости )))
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