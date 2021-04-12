«Позавтракал королевскими креветками». Фургала перевели на ресторанную диету

«Известно, что в понедельник утром Сергей Фургал позавтракал королевскими креветками и блинчиками с творогом. В обед ему должны принести филе семги, запеченное с сыром, салат «Мимоза» и свежие фрукты, а на ужин — куриные грудки с грибами и йогурт с миндалем и абрикосом. Примерно так же будет выглядеть и рацион питания больного в следующие два дня: горячие блюда из рыбы и морских деликатесов, свежие фрукты, кисломолочка, овощные салаты и обязательно — десерты», — пишет 12 апреля «Коммерсантъ». Вечером подсластить жизнь арестант может эклером или птичьим молоком.

Как рассказала изданию общественный защитник Сергея Фургала Наталья Питченко, в «Лефортово», где ждал суда Фургал, запрещено передавать конфеты с коньячной начинкой и ягоды, а кекс можно, но без изюма, поскольку раньше заключённые из сушёного винограда делали брагу. Овощи, варёные или сырые, должны быть заранее порезаны. Допускается в посылках зернистый творог и глазированные шоколадом творожные сырки, рыбная нарезка, а также яблоки и апельсины.

Однако рацион бывшего губернатора значительно улучшился после того, как на прошлой неделе его перевели в закрытую больницу ФСИН на территории СИЗО «Матросская Тишина» — еду он будет употреблять «если не домашнюю, то по крайней мере ресторанную» отмечает «Коммерсантъ». Пока меню расписано на три дня. Сейчас защитники пытаются вывезти Фургала на КТ в гражданское медучреждение, поскольку в больнице при изоляторе нет томографа.