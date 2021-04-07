FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +6
76.38р90.18р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Экс-губернатор Хабаровского края заболел коронавирусом в СИЗО

Сергей Фургал заразился COVID-19 в «Лефортово»

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заразился в СИЗО «Лефортово» коронавирусом. Об этом 7 апреля пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Михаила Карапетяна.

«Пришел положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей», — уточнил Карапетян.

По его словам, защита будет просить в связи с этим об изменении экс-губернатору меры пресечения.

«Сегодня защитниками Сергея Ивановича будет подано ходатайство на имя руководителя следственной группы об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей из-за обнаружившейся у него болезни. Болезнь вызывает у всей команды адвокатов тревогу, так как ранее сам Фургал говорил нам о том, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания», — заявил адвокат.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан и арестован 9 июля 2020 года. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — в 2004–2005 годах. В начале осени ему предъявили обвинение и оставили под стражей до 9 декабря 2020 года. После этапирования Сергея Фургала в Москву в Хабаровске начались массовые несанкционированные митинги населения в поддержку бывшего губернатора.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний