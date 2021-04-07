Экс-губернатор Хабаровского края заболел коронавирусом в СИЗО

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заразился в СИЗО «Лефортово» коронавирусом. Об этом 7 апреля пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Михаила Карапетяна.



«Пришел положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей», — уточнил Карапетян.



По его словам, защита будет просить в связи с этим об изменении экс-губернатору меры пресечения.



«Сегодня защитниками Сергея Ивановича будет подано ходатайство на имя руководителя следственной группы об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей из-за обнаружившейся у него болезни. Болезнь вызывает у всей команды адвокатов тревогу, так как ранее сам Фургал говорил нам о том, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания», — заявил адвокат.