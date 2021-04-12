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Мошенники обманули пожилую дочку Валерия Чкалова на 23 миллиона рублей

В Москве возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова

Следственный комитет по городе Москве возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту мошеннических действий в отношении дочери лётчика-испытателя Валерия Чкалова.

Как сообщили «Фонтанке» 12 апреля в столичном управлении СК РФ, по данным следствия, в апреле этого года 81-летней дочери легендарного лётчика позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Следственного комитета и службы безопасности банка. Они заявили пожилой женщине, что её персональные данные якобы находятся в свободном доступе, и ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счёт. Введённая в заблуждение дочь Чкалова перевела неизвестным мошенникам более 23 миллионов рублей.

В настоящее время следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия, пытаясь установить причастных к совершению этого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Фонтанка» писала, что в полицию Петербурга и Ленобласти за несколько дней поступило сразу четыре заявления о мошенничестве в отношении пенсионеров на сумму более 10 миллионов рублей.

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Комментарии (1)

АняСПб
обидно. за страну и, особенно, за людей, переживших WW2
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