Лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский в разговоре с «Фонтанкой» выразил надежду, что из необычного творческого альянса может получиться очень интересный анимационный клип. Видео должно появиться летом и, по задумке, должно стать своеобразным прологом к юбилейному туру группы в связи с предстоящим у неё в этом году 40-летием.

Знакомство художника и музыкантов с творчеством друг друга началось несколько лет назад — Ложкин посетил квест по мотивам песен «Пикника» и картин Шклярского, а в этом году у них появилась идея объединить усилия и создать оригинальный клип на новую композицию группы, которая была навеяна рассказом Эдгара По «Человек толпы». Одна из главных её героинь — Ночь, под крылом которой с героями песни происходят различные метаморфозы. «Ночью все перевернётся, вот и ты уже не тот, и вино само польётся в искаженный смехом рот!» — рассекретили текст припева музыканты.



«Принять участие в работе над видеоклипом мне предложил мой друг Юра Чернышевский (директор группы «Мельница», друг «Пикника»), а потом оказалось, что нынешний наш звукорежиссёр (у Ложкина есть своя группа «Вася Ложкин и какие-то люди». — Прим. ред.) тоже работал с группой «Пикник» — мир тесен, и так или иначе — все друг с другом знакомы, — рассказывает Ложкин о совпадениях. — В моей фонотеке есть записи группы «Пикник», и я нахожу их вполне приятными для моего слуха. Некоторые мне очень даже нравятся. Поэтому почему бы не поучаствовать в создании произведения искусства, к которым, как мне кажется, видеоклип тоже будет причислен? Все делается только ради этого».

