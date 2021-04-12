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Оправданный по делу о пытках экс-полицейский из Петербурга потребовал 4 млн рублей от Минфина. Суд решил, что достаточно миллиона

В Петербурге оправданному по делу о пытках экс-полицейскому компенсировали моральный вред на 1 млн рублей

В Петербурге рассмотрели иск бывшего оперативника Кирилла Бородича, оправданного по делу о пытках в 70-м отделе полиции Невского района. Об этом 12 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Бородич обратился с исковым заявление о компенсации морального вреда в размере более 4 миллионов рублей к Министерству финансов РФ. В обоснование своих требований он указал, что в сентябре 2017 года был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в ноябре того же года — взят под стражу по решению Невского райсуда. При этом в апреле 2019 года он был признал невиновным и оправдан. Петербургский горсуд оставил это решение без изменений. За экс-полицейским было признано право на реабилитацию.

Петроградский районный суд взыскал в его пользу 1 миллион рублей.

«Фонтанка» подробно писала про расследование дела о пытках в 70-м отделе полиции Невского района. Шестерым сотрудникам уголовного розыска вменялись два эпизода насилия над задержанными в 2017 году. Последним, как говорилось в материалах следствия, жгли ноздри и поливали спину кипятком в надежде добиться признания.

Действия полицейских были квалифицированы по статьям: «Превышение должностных полномочий с насилием», «Служебный подлог», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Грабёж», «Незаконный оборот оружия». Тогда под стражу взяли и. о. замначальника отдела Михаила Антоненко, оперуполномоченных Кирилла Бородича, Александра Ипатова, Сергея Котенко, бывшего замначальника того же отдела Артёма Морозова и оперативника Андрея Барашкова. О приговоре каждому из них читайте в материале «Фонтанки».

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