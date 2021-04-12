Оправданный по делу о пытках экс-полицейский из Петербурга потребовал 4 млн рублей от Минфина. Суд решил, что достаточно миллиона

В Петербурге рассмотрели иск бывшего оперативника Кирилла Бородича, оправданного по делу о пытках в 70-м отделе полиции Невского района. Об этом 12 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.



Бородич обратился с исковым заявление о компенсации морального вреда в размере более 4 миллионов рублей к Министерству финансов РФ. В обоснование своих требований он указал, что в сентябре 2017 года был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в ноябре того же года — взят под стражу по решению Невского райсуда. При этом в апреле 2019 года он был признал невиновным и оправдан. Петербургский горсуд оставил это решение без изменений. За экс-полицейским было признано право на реабилитацию.