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Прокуратура вынесла представление главе комитета по культуре из-за «двойной» зарплаты директора Исаакиевского собора

Прокуратура подтвердила финансовые нарушения в Исаакиевском соборе в Петербурге

Прокуратура подтвердила нарушения в работе музея «Исаакиевский собор», которые выявила проверка Контрольно-счетной палаты Петербурга, в том числе начисление директором музея Юрием Мудровым премий и надбавок самому себе. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба КСП.

О том, что нарушения, найденные Контрольно-счетной палатой, подтвердились, прокуратура сообщила в письме, которое поступило в адрес КСП. Ведомство пришло к выводу, что музей не принял достаточные меры по урегулированию конфликта интересов, который возник в результате совмещения Мудровым должности директора и главного специалиста по экспозиционно-выставочной работе. «В течение нескольких лет премии и надбавки директор учреждения устанавливал себе сам, показатели деятельности по совмещаемой должности оценивалась по максимально высоким баллам», — говорится в сообщении. О допущенных нарушениях проинформировали губернатора города Александра Беглова.

Кроме того, подтвердились и нарушения порядка и условий оплаты труда сотрудников, неэффективное использование ресурсов Исаакиевского собора. По фактам оплаты в 2017 году невыполненных работ по микологическому обследованию конструкций здания и изготовлению фотографий в рамках историко-культурной экспертизы проводится служебное расследование.

В ГКУ МВД для проверки направили информацию о возможном завышении цены контракта при проведении реставрации металлических конструкций собора Спас на Крови и оплате неподтвержденных работ по нанесению сусального золота на три живописные композиции.

Выявленные нарушения отразили в представлении прокуратуры на имя председателя комитета по культуре, а их устранение надзорное ведомство и КСП взяли на контроль.

Подробно о том, как директор музея Мудров сам себя назначил на полставки, заработав за три года больше 16 млн рублей, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

walker_5e4cd299a1c68
А как там поживают нарушения, найденные на космодроме Восточный?
Все в порядке уже?
Жидослав Грызлов
У прокуратуры не возникает мысль о наличии состава уголовного преступления? (не возникает)
Maik5
Гнать крысу в три шеи с волчьим билетом.
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